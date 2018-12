Bezoekers Mega Piraten Festijn slaags met politie op Arnhem Centraal

ARNHEM - Bezoekers van het Mega Piraten Festijn raakten zaterdagavond slaags met elkaar en met de politie op station Arnhem Centraal. Dat meldt de vloggende politieman Jan Willem. De politie hield een 17-jarige jongen uit Bergen en 30-jarige man uit Utrecht aan.

Bij het incident vielen meerdere gewonden, blijkt uit het verslag op Instagram van de politieman. Hij liep een avond mee met medewerkers van de NS veiligheidsservice en moest zichzelf met de wapenstok verdedigen.



De politieman schrijft dat de avond op het station rustig begint. Wel merken de agenten dat veel reizigers dronken zijn. 'De uitloop van een evenement is begonnen en het station loopt langzaam vol. Wij zien en merken dan de grenzen inmiddels zijn vervaagd. Wij spreken diverse personen aan op overtredingen.'

'Drukte en veel geschreeuw'

Dan komt er rond 22.30 uur ineens een melding van een vechtpartij. 'Met een aantal collega’s gaan wij naar het perron. Het is druk en er is veel geschreeuw. Wij treffen een persoon die helemaal onder het bloed zit', schrijft Jan Willem.



Collega’s van Jan Willem ontfermen zich over de gewonde. Die kan de dader aanwijzen. Een van de agenten neemt de dader apart. Maar dan ontstaat ineens de vechtpartij.

Verschillende vechtpartijen

'En dan gaat het snel', schrijft Jan Willem. 'Diverse andere groepen vechten met elkaar. Als wij proberen in te grijpen, keert het geweld naar ons toe. Collega’s worden geduwd en hier en daar worden er klappen uitgedeeld.'



Daarbij krijgt hij zelf ook een klap. Hij slaat terug met zijn wapenstok en de aanvaller druipt af. Andere agenten en medewerkers van NS Veiligheid en Service liggen wel op de grond. De rust keert terug als onder meer hondenbrigades en de ME versterking komen brengen.



Hoeveel feestgangers zijn aangehouden, is niet duidelijk. Ook de precieze omvang van de rellen is niet bekend.