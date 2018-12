Man in tentje verrast door stijgend water

De man bivakkeerde al enige tijd in een tentje en is vermoedelijk in zijn slaap verrast door het water, meldt een videocorrespondent. Er werd onder meer een traumahelikopter opgetrommeld. De man raakte zwaar onderkoeld, zijn toestand is ernstig.

Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een Poolse jongeman die maatschappelijk gezien 'tussen wal en schip is gevallen' en daarom zijn toevlucht zocht in het tentje. Mensen in de omgeving hielden de man al enige tijd in de gaten en brachten hem soms voedsel.