Handbalster Polman droomt van 'shinen in Parijs'

ARNHEM - De handbalsters van het Nederlands team hopen vanavond een grote stap te zetten naar de halve finales van het EK in Parijs. Roemenië is in de tweede groepsfase echter een loodzware tegenstander.

Oranje, met de Gelderse speelsters Estavana Polman, Lynn Knippenborg en Dione Housheer in de selectie, won in de eerste ronde al haar wedstrijden. De punten tegen Hongarije en Spanje (ook door naar het hoofdtoernooi) gingen mee. Nederland heeft er dus al vier, maar dat geldt ook voor Roemenië dat onder meer Europees kampioen Noorwegen versloeg.

Elk punt vechten

Na de Roemenen stuit de ploeg van coach Helle Thomsen in Nancy nog op Noorwegen en het Duitsland van Arnhemmer Henk Groener. 'Het wordt heel pittig', weet Polman. 'Drie zware tegenstanders. We moeten voor elk punt echt vechten en er 100 procent staan, want het komt niet vanzelf. Maar het begin was fantastisch. Alleen nu begint het pas echt.'

Relaxed

De lat ligt minder hoog dan tijdens voorgaande toernooien. Ondanks de drie zeges in Frankrijk is dat nog steeds zo. 'We kwamen hier zonder grote verwachtingen', wijst Polman op het ontbreken van de cirkelspeelsters Broch en Snelder. 'Maar het is ook goed dat die druk nu minder is. Iedereen is relaxed. We zien het wel. En door de overwinningen zit de sfeer er super goed in. Dat is ook ons sterke punt.'

Keihard smijten

Polman zelf straalt ook. De Arnhemse is super fit en zit goed in haar vel. Omdat ze met Lois Abbingh moet concurreren op linkeropbouw en Nederland maar één echte linkerhoek heeft meegenomen, speelde ze ook al op die positie. 'Ik ben voor de opbouw, maar als ze je daar nodig hebben doe je dat ook. Soms moet je Martine Smeets even ontlasten', lacht Polman ontspannen. 'De linkerhoek is ogen dicht doen en keihard smijten. En dan hopen dat ie er ingaat.'

Onwijs genieten

Tegen Spanje, maar ook Hongarije liet de populaire Polman zich duidelijk zien. Tegen Kroatië kreeg ze meer rust en mochten de jongeren het doen. Dat gebeurde ook want Nederland denderde over Kroatië heen. 'Geweldig om ze zo te zien spelen. Zij moeten het straks toch gaan doen. Je ziet ze onwijs genieten als ze hun minuten kunnen pakken.'

Chaos

Polman genoot zelf vooral van de zenuwslopende thriller tegen Spanje. 'Geef mij dat soort overwinningen maar', lacht ze opnieuw in het hotel in Nancy waar ook de Duitse ploeg is ondergebracht. Nederland won in de laatste seconde met 28-27. 'Het was één grote chaos. We hebben door de adrenaline weinig geslapen. Nee geen feest. Dat moet later komen. We zijn nog nergens. Het toernooi begint nu pas.'

Shinen in Parijs

Ondertussen dromen de speelsters stiekem al van de Final Four (halve finales en finale, red.) in Parijs. Waarschijnlijk heeft Nederland dan nog iets meer nodig dan alleen een overwinning op Roemenië vanavond. 'Je bent dan afhankelijk, maar beter is om er twee te winnen. Hopelijk staan we er weer. Parijs is nog ver, maar natuurlijk droom je af en toe dat wij daar staan te shinen.'