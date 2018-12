Henk de Jong blij met een punt 'maar had meer ingezeten'

'We moeten de wedstrijd eigenlijk beslissen.' Vond De Jong. Maar toch was de coach wel tevreden over het feit dat zijn ploeg in ieder geval niks tegen kreeg. 'Dat vond ik heel mooi, we gaven niks weg. Ook niet na de wissels die zij deden. Daar ben ik heel blij mee. We hebben er weer een puntje bij. We gaan voor rechtstreekse handhaving en dan helpt elk punt.'

De Jong blikt alvast vooruit op de twee komende wedstrijden, die niet eenvoudig lijken. 'Nu Ajax uit, mooi man. We gaan er heen en we zien wel wat het wordt. We gaan onze huid duur verkopen. Daarna de derby tegen Vitesse. Als we één zijn met publiek dan kan alles gebeuren. '

