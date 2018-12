Etemadi nog niet gepasseerd in de eredivisie 'meteen stoppen,haha'

DEN HAAG - Agil Etemadi debuteerde zaterdagavond namens De Graafschap in de eredivisie. Hij wist met zijn ploeg de nul te houden en dat leverde een puntje op '31 jaar en dan maak je je debuut in de eredivisie, dat is mooi.'

Etemadi is blij met zijn prestatie. 'Al zie ik het als teamwerk, ik heb samen met Hidde Jurjus, die geblesseerd uitviel, de nul gehouden.' De Iraans-Nederlandse keeper begon meteen goed. Hij stond koud in het veld toen hij de 1-0 van ADO wist te voorkomen. 'Dat moment is gewoon lekker, dan zit je er meteen lekker in.'

Gemengde gevoelens

Toch had Etemadi gemengde gevoelens na afloop. 'Een puntje is mooi, daar zijn we blij mee. Maar er zat wel meer in. We hebben hard geknokt en af en toe heel erg goed gevoetbald.' Toch overheerste de trots op het goede verdedigende werk van zijn team. 'We hebben de nul gehouden omdat we goed stonden, dat is ook wel eens lekker.'

De glunderende doelman grapte nog na afloop. 'Nog niet gepasseerd in de eredivisie. Top. Houden zo! Meteen stoppen. Haha. 'Of Etemadi volgende week tegen Ajax in het doel staat weet hij nog niet. 'Ik heb het net gevraagd, hij heeft last van zijn rug. Maar er is nog niks over te zeggen.'