Zondag doen 26 Nederlandse atleten mee aan het EK Veldlopen in Hilvarenbeek.Team Zevenheuvelen uit Nijmegen stuurt vier atleten, onder wie de 24-jarige Julia van Velthoven.

'Samen met mijn idool'

Het is nu tien jaar geleden dat Julia een briefje met een bemoedigende test kreeg van de toen 22-jarige Susan Krumins. 'Een vriendin van mij ging naar Susan toe om te zeggen dat ik een fan was van haar. Even later kreeg ik van Susan dat briefje. Het bijzondere is dat we nu teamgenoten zijn. Ik heb het afgelopen jaar flinke stappen gezet, maar ik kom nog niet in haar buurt. Susan is ook gewoon wereldtop, daar kan ik alleen van dromen.'

(tekst gaat verder onder de reportage)



Lopen als Bambi

Teamgenoot Mike Foppen (23) ziet verschillen en overeenkomsten tussen Susan en Julia. 'Ze lopen totaal anders. Wij noemen Julia ook wel Bambi omdat ze zo mooi op haar voorvoeten loopt, als een hertje, Susan heeft een techniek waarbij ze meer moet werken. Ik denk dat Julia wel evenveel talent heeft als Susan.'

Iedereen heeft er last van

Foppen kijkt bezorgd naar het veld achter zich. 'Het zijn zware omstandigheden, sowieso al omdat we met spikes lopen. Maar het is nu ook nat, koud en er staat wind. Het hoort erbij en iedereen heeft er last van.' Terwijl tientallen atleten het natte parcours verkennen waait er een rij hekken om. Stewards zetten die even later weer overeind. Het is hopen dat de atleten onder de omstandigheden zondag een goede prestatie neer kunnen zetten.