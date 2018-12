Drie winkeldieven met bigshoppers en badpakken gepakt in Winterswijk

WINTERSWIJK - Drie winkeldieven zijn zaterdagmiddag in de kraag gevat in Winterswijk. De mannen uit Zuidoost-Europa probeerden een grote hoeveelheid goederen te ontvreemden, maar werden op heterdaad betrapt. Dankzij een alerte getuige konden alle drie de daders worden gepakt.

Nadat de winkeldieven betrapt werden, vluchten ze uit het centrum. Twee konden op het Weeninkpad aangehouden worden. Een alerte getuige zag na een oproep op sociale media de derde verdachte bij het station lopen. Agenten hebben daardoor ook deze man kunnen aanhouden.

Geprepareerde bigshoppers en badpakken

De mannen sloegen vermoedelijk toe bij meerdere winkels. In blauwe bigshoppers, die zij op het moment van de aanhoudingen bij zich droegen, zaten onder meer hoeveelheden gestolen kleding. De bigshoppers zijn volgens wijkagent Willem Saris mogelijk vooraf geprepareerd om detectiepoortjes te omzeilen. Op het bureau ontdekte de politie dat de winkeldieven een soort badpakken droegen, waarin zij gestolen goederen konden wegstoppen.

Diefstal in groepsverband

Het is niet voor het eerst dat winkeliers in Winterswijk te maken hebben met diefstal in groepsverband. Een week geleden werden ook al vier winkeldieven aangehouden, die samen tientallen goederen hadden ontvreemd. Ook in oktober sloeg een duo toe in het centrum van de Achterhoekse plaats, zij werden eveneens aangehouden.

De wijkagent ziet het aantal groepsdiefstallen groeien. 'We zien dat dieven steeds vaker in groepsverband toeslaan tijdens drukke uren. Dan is de kans op succes het grootst', vertelt Willem Saris. Of er een verband is tussen de diefstallen is niet duidelijk. 'De kans daarop lijkt mij klein, maar dat moeten we onderzoeken.'

