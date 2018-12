De Graafschap pakt punt bij ADO, 0-0

De Graafschap is er klaar voor

DEN HAAG - De Graafschap heeft bij ADO Den Haag een puntje gepakt. Het werd 0-0.

90+4 AFGELOPEN, het blijft 0-0.

90 + 2 De extra tijd is halverwege en Burgzorg krijgt een enorme kans! Hij knalt op de vuisten van Zwinkels.

89' De vrije trap gaat aan iedereen voorbij en Zwinkels kan eenvoudig vangen.

89' Geel nu voor Troupée en een vrije trap op een mooie plek voor De Graafschap.

85' Schot Van Mieghem wordt gekeerd door Zwinkels, bijna een driepunter voor de Doetinchemmers. De corner levert niks op.

85' Henk de Jong wil zijn ploeg wel naar een punt schreeuwen.

83' Thomassen nu inderdaad in de ploeg voor Stef Nijland.

81' Opnieuw is El Khayati dreigend. Hij schiet over. ADO heeft meer kansen, maar geen hele grote. Ondertussen heeft Jordy Thomassen zijn trainingspak uitgedaan. Hij komt er zo in bij De Graafschap.

76' ADO wisselt voor de laatste keer. Goossens komt voor Falkenburg.

74' Narsingh is er bij gaan zitten en kan niet verder, Burgzorg komt voor hem in de plaats.

72' Weer eens een kans voor De Graafschap, de lob van Narsingh gaat over het doel.

70' Goede actie van El Khayati van ADO, maar zijn schot wordt gekeerd door Etemadi. Uit de corner kopt Falkenburg over. Een puntje komt steeds dichterbij voor De Graafschap.

65' ADO valt wel aan, maar De Graafschap blijft vooralsnog overeind. De Graafschap gevaarlijk via schot van Owusu, maar dat werd overgetikt door Zwinkels.

57' Groenendijk grijpt in bij ADO. Necid komt voor Hooi, Pinas voor Kanon.

55' De eerste tien minuten na rust komt De Graafschap er nauwelijks nog uit. Maar na de kans van Hooi alleen nog wat schoten van afstand van ADO.

Jurjus is inderdaad geblesseerd:

47' Hooi gaat alleen op Etemadi af, maar de ingevallen doelman redt met zijn voeten. De rebound gaat naast. Etemadi speelde al wel in de beker dit seizoen, maar nog niet in de eredivisie.

46' Agil Etemadi vervangt inderdaad Jurjus,die het voor rust uitstekend deed. Jurjus heeft vermoedelijk een blessure opgelopen.

Een leuke rustactiviteit voor de uitfans. Overigens lijkt Etemadi erin te komen voor Jurjus. Hij heeft de lange broek uitgetrokken en doet een warming up.

RUST De Graafschap heeft zelf een paar kansjes en doet niet veel onder voor ADO.

45' Geel voor Ted van de Pavert, die iets te fel doorgaat. Hij doet dat na slordig balverlies van El Jebli op het middenveld en voorkomt zo een counter.

37' Weer eens een kans voor De Graafschap. El Jebli schiet van een meter of twintig. Zwinkels heeft geen moeite met het schot.

32' Kans voor ADO, maar Jurjus dwingt El Khayati naar buiten waardoor de middenvelder naast schiet.

30' El Jebli gleed even flink door en krijgt geel, maar iedereen staat weer. Het is af en toe even onvriendelijk. Eerder ontstond een opstootje nadat Troupée Tutuarima tegen de grond werkte.

25' ADO wil een penalty na wat duw- en trekwerk in het strafschopgebied van De Graafschap, scheidsrechter Bax wil er niet aan. De VAR meldt zich ook niet.

20' De Graafschap doet niet onder voor ADO. Nu wel een hachelijk moment voor het doel van Jurjus, met vereende krachten wordt de bal na een ouderwetse scrimmage weggeroeid door Olijve.

12' Een heel aardig driehoekje op het middenveld, de bal gaat uiteindelijk door Nijland over de zijlijn. Daarna de eerste kans voor De Graafschap via Van Mieghem. Hij schiet net langs de paal. Dat was een behoorlijke mogelijkheid!

5' ADO is iets meer in de aanval, maar van kansen voor één van beide teams is nog geen sprake.

20.45 We gaan beginnen!

20.42 Het waait zo hard dat het publiek nat wordt van de sproeiers.

20.32 De supporters van De Graafschap laten zich horen. Ze willen bloed, zweet en tranen.

20.28 En nog een geschiedenisles. Kent u deze namen nog?

20.20 Het is droog, maar wel wat fris door een stevige bries. Goed opwarmen dus!

20.10 Een korte geschiedenisles van De Graafschap.

20.05 De fans van De Graafschap druppelen binnen. De Achterhoekse vlag hangt ook al.

20.00 De keepers beginnen aan de warming up,Hidde Jurjus krijgt de nodige kritiek te verduren, maar raakt daar niet door in de war zo liet hij deze week weten.

De opstellingen, die van De Graafschap is volgens verwachting.



Zie ook: De Graafschap in zelfde systeem tegen ADO