NEC-trainer De Gier: 'Zuur, we hadden meer verdiend'

'S-HERTOGENBOSCH - NEC-trainer Jack de Gier baalde na afloop van Den Bosch-NEC vooral van het resultaat (3-2 nederlaag). Over het spel was hij juist tevreden en de rode kaart aan het einde leek de coach weinig te schelen.

'We komen hier verdiend op voorsprong en dan geven we heel slordig de 1-1 weg. Daarna pakt Joey van den Berg een rode kaart en moeten we van systeem veranderen om in de wedstrijd te blijven. Dan komen we ook nog eens op voorsprong en dan zie je dat we echt karakter tonen. We krijgen namelijk goede kansen. Dan is het heel zuur dat het 8 minuten voor tijd 2-2 wordt.'

Rode kaart De Gier

Uiteindelijk viel ook nog de 3-2. Een treffer die trainer Jack de Gier zelf niet meer zag. Hij werd kort voor het doelpunt weggestuurd door scheidsrechter Joey Kooy.

'Hij floot best goed, maar zag het op bepaalde momenten gewoon niet goed. Dat heeft met ervaring te maken en feeling in de wedstrijd. Ik gaf hem commentaar op een beslissing, maar ik heb niks raars geroepen. Ik heb gezegd dat hij zelf eerdere een beslissing kon nemen. Toen kreeg ik geel en bedankte ik hem. Toen kreeg ik ook nog een tweede gele kaart.'

Compliment aan de ploeg

Zonder De Gier ging het dus alsnog mis en dat is zonde vindt de trainer. 'Ik heb de ploeg wel een compliment gegeven, want deze wedstrijd verdiende echt meer. We hadden een goed gevoel, maar het is jammer dat de rode kaart van Joey de wedstrijd verandert. En het is jammer dat je het dan uiteindelijk in de laatste minuut weggeeft.'