'Rode' Joey van den Berg: 'Beslissing scheidsrechter kost ons de kop'

Van den Berg haalt de situatie nog even terug. 'Rens van Eijden staat op een meter afstand, dus het is sowieso geen doorgebroken speler. Daarnaast gebeuren dit soort duelletjes tien of 12 keer per wedstrijd. Ik houd hem niet zodanig vast dat het een overtreding is, op het moment dat ik de bal heb gaat hij liggen. Dat zou ik ook doen, maar ik vind het totaal geen rode kaart.'

Tekst gaat verder na de video:

Dus reageerde de middenvelder vol woede. Hij trok bijna de rode kaart uit de handen van de scheidsrechter. 'Ja, ik heb het gevoel dat hij ons een bepaald onrecht heeft aangedaan. Dan reageer ik daarop. Het is niet zo dat ik een doodschop gaf en een terechte rode kaart kreeg, dan reageer je namelijk heel anders. De reactie op deze kaart geeft wel weer wat ik er zelf van vind.'

'Het kost ons de kop'

NEC moest dus nog ruim 45 minuten met tien man spelen, maar kwam toch weer op voorsprong. Uiteindelijk ging het in de laatste tien minuten mis. 'Het kost ons uiteindelijk toch de kop dat we met tien man staan. Ik kan hier echt slecht tegen wat deze beslissing is heel bepalend. Hoewel we absoluut hebben gestreden, het is klote dat we het dan op deze manier weggeven.'