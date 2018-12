Schoolreis naar Lille uitgesteld door Gele Hesjes

CULEMBORG - De Openbare Regionale Scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg en Geldermalsen stelt een schoolreis naar Lille uit vanwege de protesten van de Gele Hesjes. Dat meldt de school vrijdag.

Zaterdagochtend zouden twee volle bussen afreizen naar Lille. De school heeft de berichtgeving over de 'gilets jaunes' en de geplande protesten in de gaten gehouden, net als het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 'Helaas is het reisadvies vandaag aangescherpt en blijkt de sfeer grimmig in Frankrijk', aldus de school op de eigen website.

Veilig en verstandig

Vrijdagavond is er overleg geweest met begeleiders en management. 'We vinden het de veiligste en verstandigste beslissing om de excursie uit te stellen naar een later moment in het voorjaar van 2019', meldt het bericht.

Morgenochtend zijn er medewerkers bij de school om leerlingen die het bericht niet bereikt heeft op te vangen. Leerlingen en hun begeleiders die op de nieuwe datum niet kunnen meegaan, krijgen volgens de school hun geld terug.