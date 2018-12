Wielrenster Van Vleuten kijkt strijdlustig vooruit

Medailles op het WK 2020 en op de Olympische Spelen van Tokio in hetzelfde jaar, dat is waar Van Vleuten haar vizier op richt. Voor het zover is, moet ze eerst herstellen van de kniebreuk die ze eerder dit jaar opliep bij het WK. Ze liep de blessure op bij een valpartij, maar fietste vervolgens met een gebroken knie nog een berg op.

Het is een hele lastige blessure, zegt de 36-jarige Wageningse. 'Toch zat ik vijf weken al weer op de stadsfiets, en een week later al weer op de racefiets. Fysiotherapie krijgt ze op sportcentrum op sportcentrum Papendal. En daar laat ze geen gras over groeien: 'Ik had de mogelijkheid om drie keer per week fysio te krijgen, maar waarom geen zes keer?'

Intensief jaar

Intensief herstel dus voor Van Vleuten. Intensief was ook het jaar 2018, met de roze trui en puntentrui in de Giro Rosa en de winst bij het WK-tijdrijden in Innsbruck. Verder was ze de beste in de eerste editie van Veenendaal-Veenendaal en in de Boels Ladies Tour, waar ze drie van de zes etappes wist te winnen. 'Een topjaar', zo kijkt Vleuten dan ook terug.



(tekst gaat verder onder de video)



Sportvrouw en ridder

Door haar prestaties maakt ze later deze maand kans op de titel Sportvrouw van 2018. Op het Wielergala ontving ze maandag bovendien een koninklijke onderscheiding uit handen van Minister Bruins van Sport. Van Vleuten mag zich nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. De minister noemde haar 'een voorbeeld voor velen' en 'een enorme vechtster'.

Verrast door eer

Die eer verraste haar compleet, aldus Van Vleuten. 'Ik wist echt niet wat er ging komen. Het was leuk om de erkenning te krijgen, zeker omdat om de blessure mij een beetje van de roze wolk van het nagenieten haalde.'

Maar klagen doet ze liever niet. 'Omkijken naar gedane zaken heeft geen zin. Ik focus me op wat mij blij maakt, en dat is niet bij de pakken neerzitten. Misschien wordt 2019 een soort tussenjaar, maar ik ga er alles aan doen om weer op topniveau terug te komen.'