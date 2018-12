NEC-directeur Van Schaik: We moeten de rijen sluiten

NIJMEGEN - 'Remco Oversier had een heel duidelijke mening en eigen visie die op een gegeven moment haaks stond op die van de club. Dan komt er een moment dat je je moet afvragen of je nog wel met elkaar door moet', dat zei algemeen directeur van NEC Wilco van Schaik vrijdag in De Week van Gelderland. Technisch directeur Oversier en NEC gingen eerder deze week uit elkaar.

Van Schaik benadrukte nogmaals dat van een ontslag geen sprake is, maar dat de visies van de technisch directeur en die van de club steeds verder uiteen kwamen te liggen. 'De visie van de club is verscherpt. We hebben veel gesprekken gevoerd en zijn helaas gezamenlijk tot deze conclusie gekomen. Als het anders had gekund, dan hadden we dat gedaan.'

Moeilijke club

Grote vraag is of het ontslag van de technisch directeur d oplossing is voor de sportieve malaise van de Nijmegenaren dit seizoen. Die vraag kan de algemeen directeur vooralsnog onmogelijk beantwoorden, maar dat er een andere koers gevaren moet worden binnen de club is duidelijk: 'Dat kan niet anders, want anders kom je niet tot prestaties.' Dat de Nijmeegse club de laatste jaren een moeilijke club blijkt om te werken, bevestigt de directeur: 'Iedereen bij NEC wil zich ermee bemoeien, maar we moeten de rijen sluiten en we kunnen niet met 40 of 50 mensen de club runnen. Dat gaat niet en dus is het belangrijk dat de visie voor iedereen duidelijk is.'

Kerkhof

Dat NEC een moeilijk club is om te werken blijkt ook uit het grote aantal wisselingen in de technische staf. De Goffert is de laatste jaren een waar kerkhof voor trainers en technisch directeuren gebleken: 'Als je in een aantal jaar tijd van zoveel mensen afscheid neemt dan kan dat niet alleen maar aan die mensen liggen. Je moet ook naar jezelf kijken: Wat is er gebeurd? En wat kunnen wij er aandoen om dit in de toekomst te voorkomen.'

Vrijdagavond wacht de Nijmegenaren een pittige klus als zij op bezoek gaan bij de koploper: FC Den Bosch. 'Dat zijn wel de mooiste potjes', zo besluit Van Schaik.