Eerbeekse wereldkampioen karten terug in Nederland

ARNHEM - De beker die hij in Brazilië won, was te zwaar voor de handbagage, maar dat mag de pret niet drukken. De 12-jarige kersverse wereldkampioen karten in de juniorenklasse, Robert de Haan, werd door familie en vrienden opgewacht op Schiphol.

'Het voelt heel cool om wereldkampioen te zijn. Meer valt er op dit moment niet te winnen', vertelt Robert in De Week van Gelderland. Robert won zijn titel met grote overmacht op het circuit in het Braziliaanse Conde. 'De meeste andere racers waren wat rustiger en voorzichtig. Ik ben agressiever en brutaler.' Vader Cees de Haan is trots: 'Ik hield het niet droog, ik stond naast de baan opeens naar de wereldkampioen te kijken.'

Wereldkampioen Robert de Haan bij De Week van Gelderland, foto: Omroep Gelderland

Racen met Verstappen

Robert de Haan maakt deel uit van kartteam CRG Holland uit Loenen. Het team waar ook Max Verstappen ooit begon. En net als Verstappen wil De Haan het liefst uiteindelijk de Formule 1 in. 'Het lijkt me fantastisch om samen met Verstappen te racen.' Bij CRG Holland kunnen ze de tijden van de twee coureurs nog niet goed naast elkaar leggen. Robert: 'In de tijd van Max was er nog ander materiaal. Alsof je in een Fiat Panda gaat racen tegen een Porsche.'

Karten succesvoller dan school

Door het wereldkampioenschap in Brazilië is Robert even niet op school geweest. 'Ik moet nog vier toetsen inhalen en had een stapel huiswerk mee. Ik kan wel zeggen dat het op de kartbaan beter gaat dan op school. Mijn volgende stap wordt karten in een nog hogere klasse!'