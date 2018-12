Singer-songwriter Collin Hoeve uit Nijmegen vrijdagavond te zien in The Voice

ARNHEM - Zanger Collin Hoeve, tevens huismuzikant van Omroep Gelderland, maakt vrijdagavond zijn opwachting in The voice of Holland. De 35-jarige Nijmegenaar krijgt vanavond twee minuten de tijd om de coaches voor zich te winnen.

Hoeve vertelt in De Week van Gelderland dat hij blij is dat hij eindelijk kan praten over zijn deelname aan the blind audition: 'De opnames zijn al even geleden en nu mag ik het eindelijk zeggen. Ik zit in seizoen 9 van The Voice!'

Zenuwen

Omdat de opnames al even geleden zijn is er desondanks toch sprake van enige spanning bij de Nijmegenaar: 'Ik ben benieuwd naar de reacties van de kijkers thuis. Wat vinden zij van mijn optreden? En, vinden zij mijn muziek eigenlijk wel leuk?'

Voorkeur

De grote vraag tijdens de audities van The Voice is of één van de coaches zijn stoel voor je omdraait. Stel dat dit vanavond het geval is dan heeft Hoeve een duidelijke voorkeur: 'Ik hoop op Waylon of Anouk. Al vind ik Anouk wel een beetje eng.'

Collin is vanavond te zien in The voice of Holland om 20.30 uur te zien op RTL 4.