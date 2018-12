Lil' Kleine draait voor onze Collin Hoeve in The voice of Holland

'Yes! Er is gedraaid! Super leuk! Ik zat zelf voor de buis te kijken, voor mij was het natuurlijk geen grote verrassing want het is al opgenomen. Dus daar zat de spanning niet.'

(tekst gaat verder onder de video)



Team Lil' Kleine

Hoeve zit in Team Lil' Kleine. 'Ideaal natuurlijk vanwege mijn eigen lengte. Het was een hele verrassing dat hij zijn stoel omdraaide. Ik moest er even aan wennen maar volgens mij gaan we het heel goed hebben. Kom maar op met die drank en drugs, dat wordt een leuk feestje,' grapt Hoeve in een reactie bij Omroep Gelderland.

'Addicted' een overtuigende auditie

Hoeve deed mee aan de blind auditions met zijn eigen geschreven nummer 'Addicted'. Wat volgens de zanger altijd een beetje spannend is omdat het nummer geen herkenning geeft. 'Ik hoop dat ze horen dat het een tof liedje is,' zei hij voordat het podium betrad.

Lil' Kleine draaide als enige coach zijn stoel om. 'Een overtuigende auditie, ik merkte dat je er zin in had. Vooral toen ik omdraaide. Het interessante vind ik dat je het nummer zelf hebt geschreven. Dat bewijst alleen maar dat je weet wat je doet.'

Ali B voegde daar nog meer lovende woorden aan toe. Dat er maar één stoel is gedraaid, wil niet zeggen dat het geen vier stoelen waard is. het was een goede auditie, het was het waard,' besluit de Ali B.



(tekst gaat verder onder de video)



The Battles

De zanger is na zijn optreden duidelijk opgelucht. 'Het was heel spannend en anders dan ik had verwacht.' Maar de Nijmeegse Singer-songwriter heeft de spreekwoordelijke boksmoves uit de kast gehaald: 'Ik ben helemaal klaar voor de battles. Ik heb er zin in en ik ben heel benieuwd tegenover wie ik in de ring sta.'