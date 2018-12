'Hij zag er zo eenzaam uit': emotie en verdriet in prijswinnende foto

DIDAM - Deelname aan een fotowedstrijd? Fotograaf Wijnand Rensink uit Varsseveld wist er zelf niets van. En dus was het een grote verrassing dat een foto van hem op een landelijk bijeenkomst van de brandweer is gekozen tot 'foto van het jaar'. Wijnand is een 112-fotograaf en maakt dus veel foto's van branden en ongelukken.

De winnende foto is een foto van de grote stalbrand in Didam afgelopen juli. Terwijl het bedrijf van zijn ouders in vlammen op ging, zit de zoon des huizes aan de kant van de weg in het gras te kijken naar de brand.

Als 112-fotograaf brengt Wijnand Rensink bij een brand of ongevallen in beeld wat er gaande is. 'Je fotografeert in dit geval de brand en alles wat je ziet. En dan zie je dit gebeuren. Normaal gesproken breng ik geen mensen in beeld en zeker niet herkenbaar. Maar dit sprak me aan en dit zie je niet elke dag', vertelt hij op Radio Gelderland.

Emotie en verdriet

Op het moment dat brandonderzoeker en brandweerman Richard Scheerder naast hem neerknielt in het gras, schiet Rensink het winnende plaatje. 'Deze foto geeft exact ons werk werk,' vertelt Richard Scheerder op Radio Gelderland. 'Naast onderzoek naar het werk, zien we ook veel verdriet en emotie. Dat gaat je ook aan het hart.

'Hij was zo eenzaam'

Deze foto spreekt echt tot de verbeelding, zegt brandonderzoeker Scheerder. 'Ons werk is zoveel meer dan alleen maar onderzoek doen naar de brand. Het is ook mensenwerk. Je ziet zo'n kereltje in het gras zitten. Ik had even niks anders te doen op dat moment en ik ben even bij hem gaan zitten. Hij was zo eenzaam. We hadden het over wie hij was, hoe oud hij was. Over school en thuis natuurlijk. Je probeert zo'n kind te steunen. We hebben het bijna niet over de brand gehad. Ik heb gewoon even met hem gekletst.'

Wisselbokaal

Maar wie heeft er nou een prijs gewonnen? Beide mannen lachen. 'Wijnand heeft de foto gemaakt, dus alle eer gaat zeker naar hem,' zegt Scheerder. 'Maar ik heb thuis een wisselbokaal staan voor het insturen van de foto. Maar die kunnen we best halverwege het jaar even uitwisselen.'