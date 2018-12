Vink: 'Het lijkt of gedeputeerde Bieze paniekvoetbal speelt'

Volgens Vink wist de Omgevingsdienst al in het voorjaar van 2017 waar de grond terecht is gekomen. 'De gemeente Barneveld is in april geïnformeerd. Waarom krijgen de andere gemeenten dit nu pas te horen? Het lijkt erop dat gedeputeerde Bieze geen vastomlijnd plan heeft. Het lijkt op paniekvoetbal', zegt woordvoerder Jaap Kevelam van Vink.

Donderdag maakte de provincie bekend dat niet alleen in nieuwbouwwijken in Barneveld, Voorthuizen en Achterveld mogelijk vervuilde grond van Vink ligt. Nu blijkt dat de grond ook in Apeldoorn, Ede en zeven andere gemeenten is gebruikt.

'Gemeenten waren al eerder geïnformeerd'

In een reactie zegt de provincie dat de negen gemeenten wel eerder zijn geïnformeerd over het gebruik van de grond in hun gemeente. Maar wanneer is niet helemaal duidelijk. 'Omdat onder meer Omroep Gelderland de lijst opvroeg van gemeenten, willen we deze lijst nu openbaar maken. Daarom hebben we nogmaals contact met de gemeenten opgenomen. Ze kunnen zelf de bewoners informeren', zegt een provinciewoordvoerder.

Volgens de woordvoerder is het te gemakkelijk om te zeggen dat de provincie er vorig jaar al van wist. 'Vink kan dat wel zeggen, maar dat ligt iets gecompliceerder. De vraag is wie er wanneer van op de hoogte was en wat we wel en niet hadden kunnen weten.'

Vink laat grond testen

Waarom informeerde Vink zelf de gemeenten niet? Kevelam: 'Wij hebben altijd gezegd dat we precies weten waar het zand terecht is gekomen. Wij hebben een paar weken geleden zelf alle afnemers persoonlijk geïnformeerd', zegt Kevelam. Aan Omroep Gelderland wil het bedrijf nog steeds niet vertellen om welke gemeenten en locaties het gaat.

Vink heeft naar eigen zeggen inmiddels de opdracht gegeven om grondmonsters te nemen op alle locaties in Barneveld waar mogelijk vervuilde grond terecht is gekomen. Nog dit jaar worden alle monsters verzameld.

Vink zegt in het kader van een mogelijke strafrechtprocedure een rapport nodig te hebben. 'Wij twijfelen niet aan de staat van de grond. Volgens ons is deze schoon. Maar we hebben wel een rapport nodig. We hebben vertrouwen in de gemeente Barneveld, maar we willen dit graag ook zelf onderzoeken', zegt Kevelam. In de loop van volgende week moet bekend zijn welk bureau dat onderzoek doet.

Beeld van mogelijke bodemtest in Barneveld

Bewoners merken bodemonderzoek op

Bewoners signaleerden donderdag al dat er grondmonsters zijn genomen bij het terrein van Jumbo in de Barneveldse wijk Eilanden-Oost. Vink wil niet bevestigen of dat onderzoek in opdracht van het bedrijf gebeurde.

Woensdagavond 12 december is in de Veluwehal een bijeenkomst. Advocaat Huitema informeert bewoners dan over de mogelijkheden van het indienen van een schadeclaim.

Zie ook:

