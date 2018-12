Nijmegenaar brengt 'fietscondooms' aan de man in Colombia

Zeven dagen lang ging het over niets anders dan fietsen. 'Het was een van de grootste handelsmissies ooit en ontzettend leerzaam', vertelt Van Stiphout. Colombia is een fietsland en voor Gelderse fietsondernemers een interessante afzetmarkt. Minister-president Mark Rutte benadrukte dat het land veel mogelijkheden biedt voor Nederlandse bedrijven.

Fietscadeaus aan de man brengen

Van Stiphout ging als vertegenwoordiger van het Dutch Bicycle Centre in Nijmegen, een verzameling van zestien fietsondernemers in het Honigcomplex. Daarnaast had hij ook een eigen agenda: fietscadeaus aan de man brengen. 'Fietsen exporteren is wat lastig', legt hij uit. Maar de speciale lijn met cadeaus zou ook in Colombia aan moeten gaan slaan. Een van de artikelen is een fietscondoom. Op de verpakking van het condoom staan vier fietshelmen met daaronder de tekst: 'always wear protection'.

Samenwerking met dealers

Ook items als fietsbier, fietspennen en fietssleutelhangers zouden op korte termijn als warme broodjes over de Colombiaanse toonbank moeten gaan. 'Ik heb al tien dealers gevonden die samen willen gaan werken', vertelt Van Stiphout enthousiast.

(tekst gaat verder onder de reportage)



Dag na terugkomst al een telefoontje

Collega-ondernemer en mede-Nijmegenaar Ruben Loendersloot kon ook goede zaken doen: 'Ik heb een aantal gemeenten gesproken in Colombia. Een van die gemeenten had ik een dag na terugkomst al aan de lijn. We gaan nu helpen bij het realiseren van een fietsverbinding.' Het uitwisselen van fietsexpertise was een belangrijk doel van de reis.

Al met al wordt er in Nijmegen met tevredenheid teruggekeken op de bijzondere reis. 'Het was echt heel erg leuk', zegt Van Stiphout. Als het aan hem ligt, wordt Nijmegen de fietshoofdstad van de wereld. 'Als je fietsstad van Nederland bent, ben je het gelijk van de wereld. De ambitie klinkt hoog, maar dat valt reuze mee. Nederland heeft al een paar stappen voor op de rest van de wereld', besluit de ondernemer.