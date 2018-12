Ouderen krijgen cursus om onveilige webwinkels te herkenen

ARNHEM - Uit onderzoek van Seniorweb blijkt dat veel senioren onveilige webwinkels lastig kunnen herkennen. In Arnhem zijn verschillende cursussen op gebied van veilig internetten.

Wim van Beek geeft cursussen over veilig internetten bij Mediatrefpunt in Arnhem en erkent dit probleem. 'Voor het herkennen van veilige websites heb je toch enige basiskennis over de computer nodig. Die kennis hebben veel senioren niet. Het is ook belangrijk dat je niet zo maar via merknamen gaat zoeken naar webwinkels, omdat hackers domeinnamen makkelijk kunnen veranderen.'



Van Beek geeft in zijn cursussen tips over het herkennen van onveilige webwinkels. 'Een manier van het controleren van een site op betrouwbaarheid is de domeinnaam van een website opzoeken op Google om te kijken of deze goede recensies heeft. Als je naar de websites van bekende keurmerken gaat, zoals Thuiswinkel Waarborg kun je kijken of de website daarbij aangesloten is en dus een legitiem keurmerk heeft', zegt Van Beek.



Seniorweb heeft onder ruim duizend ouderen een onderzoek uitgevoerd. 65 procent van de ondervraagden geeft aan vooral te zoeken naar bekende merknamen en gaat daarmee vanuit dat de site klopt. Zij gaven tevens aan onduidelijke sites waar je veel persoonlijke gegevens in moet voeren links te laten liggen. Vier op tien gaf toe weleens een aankoop te hebben gedaan bij een voor hen onbekende webwinkel waarvan ze de betrouwbaarheid niet hebben gecheckt.