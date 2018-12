De Graafschap in zelfde systeem tegen ADO

DOETINCHEM - De Graafschap start zaterdagavond in het uitduel tegen ADO Den Haag met hetzelfde systeem als tegen PEC Zwolle. De resultaten zijn de afgelopen wedstrijden teleurstellend, maar trainer Henk de Jong is wel te spreken over de motivatie van zijn ploeg.

'Het is misschien apart om te zeggen', aldus trainer De Jong. 'Maar de trainingsweken zijn echt top. Hoe de jongens meedenken en omgaan met teleurstelling, het is nogal wat. Ook wat er gezegd en geschreven wordt en wat je naar je hoofd krijgt. Dat is vrij veel. Dat voelen de jongens wel en wij ook. Als je dan ziet hoe we het oppakken, dat geeft weer nieuwe kansen. Ook naar morgen toe.'

'Een punt is ook mooi'

Middenvelder Youssef El Jebli herinnert zich de vorige uitwedstrijd van De Graafschap in Den Haag nog wel. 'Toen hadden we het ook moeilijk en pakten we een punt in Den Haag, dat was knap. Daar gaan we morgen weer voor. We gaan voor drie punten, maar als we er eentje mee kunnen nemen is dat ook mooi.'

De Jong start tegen ADO in dezelfde formatie als tegen PEC Zwolle: 'Er zal weinig veranderen, dat is vastigheid dat we al een aantal wedstrijden gedaan hebben, maar wat volgende week misschien wel anders kan zijn.'

El Jebli denkt dat er tegen de club uit de Hofstad ook kansen liggen. 'Ik denk dat we er op de zijkanten wel door kunnen komen met (Furdjel, red.) Narsingh en (Daryl, red.) Van Mieghem', aldus de middenvelder. 'Met Stef in de spits, die pakt zijn goals ook mee. We gaan hopelijk veel kansen creëren morgen.' De Jong is het daarmee eens: 'Als wij aan het voetballen komen, met onze snelheid, dan zullen wij ook kansen krijgen.'



Meer dan El Khayati

Bij ADO Den Haag is Abdenasser El Khayati de absolute sterkhouder, weet ook El Jebli: 'We moeten echt uitkijken voor hem en hopelijk kan iemand hem uitschakelen.' De Jong kijkt echter verder dan alleen El Khayati. 'ADO is meer dan El Khayati', aldus de Drachtse oefenmeester. 'De andere jongens doen ook heel veel voor hem, zoals Lex Immers die je de hele wedstrijd heen en weer ziet lopen.'



Verwachte opstelling: Jurjus; Owusu, S. Nieuwpoort, Van de Pavert, Tutuarima; Bakker, Olijve, El Jebli; Van Mieghem, Nijland, Narsingh.