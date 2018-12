Rijnstate wil verbetering: kankerpatiënten in onwetendheid

ARNHEM - Kankerpatiënten worden in Nederland nog onvoldoende geïnformeerd over de mogelijke langetermijngevolgen van hun behandeling. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Ziekenhuis Rijnstate ziet dit probleem ook.

Afdelingshoofd van het Rijnstate Oncologisch Centrum, Bernie Slok, zegt dat ziekenhuis Rijnstate in Arnhem hun professionals beter wil trainen. In het vervolg willen ze daarmee de lange termijnkant van behandelingseffecten belichten. Dit zegt hij in het radioprogramma Arnhem Aktueel van omroep RTV-Arnhem. 'Wij doen dit dan in samenspraak met de NFK en met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKN).'



Moeten we dan opleidingen aanpassen? Slok vindt van wel. Hij zegt: 'We zullen ook met opleidingen in gesprek gaan en uitnodigen om na te denken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. We moeten onze werknemers ook steeds beter voorbereiden en informeren over wat kankerpatiënten allemaal te wachten staat.' Omdat er in het Rijnstate ziekenhuis veel jong personeel rondloopt, ziet Slok verandering op dit gebied wel gebeuren.



De NFK heeft een peiling gehouden onder 3785 mensen met de ziekte. Ongeveer de helft van hen zegt nooit iets gehoord te hebben over de mogelijkheid om niet verder te behandelen. Mensen met kanker moeten vaak in korte tijd een besluit nemen over de geneeswijze. Ook worden korte termijngevolgen vaker besproken dan lange termijngevolgen.



Van de 150.214 personen die in 2017 in Nederland overleden, stierf 31 procent aan kanker en goedaardige tumoren. Dit komt, na dementie, op de tweede plek van meest voorkomende doodsoorzaken in Nederland.