Penibele situatie voor de Ulftse Nachtegalen

ULFT - De Ulftse Nachtegalen gaan zaterdag, naast al hun andere acties, langs de deuren om kerststollen te verkopen voor hun zeer kritieke financiële situatie. Het koor moet al lange tijd hun hoofd boven water zien te houden en verwacht zonder ingrijpen binnen een jaar om te vallen.

'Dat komt onder meer door de teruglopende subsidiekosten van de gemeente', stelt penningmeester Suzan Heveling van de Ulftse Nachtegalen. 'We hebben drie koren, waarvoor we dirigentkosten moeten betalen en we hebben sponsoren die ons de laatste jaren in de steek gelaten hebben, helaas.'

Problemen zijn ernstig

De problemen zijn vrij ernstig. 'Het was de vorige keer bijna zo erg dat we onze dirigent niet konden betalen', aldus voorzitter Grada Heikamp. 'Wij moeten ouders vragen om te rijden, want we kunnen absoluut geen vervoer voor een heel koor huren. We kunnen voor onze leden gewoon niets extra’s doen.'



Het bestuur van het Ulftse koor is constant bezig de weegschaal in balans te houden. 'Alle kosten die we maken moeten we proberen op te vangen met alle dingen die we organiseren', stelt Heveling. 'Dat doen we met de verkoop van kerststollen, de grote clubactie en de bingo.'

'Niet nog een jaar zo doorgaan'

Het koor moet niet veel langer in deze penibele situatie blijven steken. 'Ik denk dat we niet nog een jaar zo door kunnen gaan, want dan houdt het gewoon op', concludeert Heikamp. Over een definitief eind van de Ulftse Nachtegalen wordt niet gedacht. 'Dat mag gewoon niet gebeuren', aldus Heveling na een lange stilte.