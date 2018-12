Diverse Gele Hesjes-protesten in Gelderland

ARNHEM - De beweging Gele Hesjes groeit ook in Gelderland. Afgelopen zaterdag demonstreerden enkele tientallen mensen in Nijmegen. Voor deze zaterdag staan meer protesten aangekondigd, verspreid over de provincie. Naast Nijmegen gaat men ook in Tiel, Zaltbommel en Arnhem de straat op. Plannen voor protesten in Culemborg en Zutphen gingen niet door.

In Den Haag staat een landelijk protest gepland. Ook zijn er oproepen om een geel hesje als vlag buiten te hangen. De beweging Gele Hesjes zegt, naar Frans voorbeeld, de gewone man een stem te willen geven. De landelijke Facebookgroep Gele Hesjes NL heeft inmiddels zo'n 25.000 leden. Ze meldt op de Facebookpagina een beweging te zijn van burgers die uit onvrede protesteren tegen de hoge prijzen. Ook wordt met nadruk vermeld dat de beweging tegen geweld is.

'Veel meer mensen'

Danny Cornelissen, de roerganger in Nijmegen, zag vorige week enkele tientallen mensen gehoor geven aan zijn oproep om de straat op te gaan. Deze zaterdag verwacht hij meer mensen. 'Vorige week hadden we nog maar 350 leden op onze Facebookpagina, nu zijn dat er al 1500. Als daarvan net als vorige week zo'n 10 procent komt, dan spreken we toch over veel meer mensen', blikt hij vooruit.

'Hoe kun je dan je boodschap overbrengen?'

Ook in Arnhem worden zaterdag betogers verwacht. Vanuit het Park Sonsbeek zullen ze een route lopen. De gemeente heeft aangegeven dat de tocht in ieder geval niet door het centrum mag gaan. En dat steekt de organisatie van het protest. 'Dit is gewoon een grondrecht en dan maken ze het je zo moeilijk. Hoe kun je dan een boodschap overbrengen?', vraagt één van de initiatiefneemsters Brenda Nije zich hardop af. Ze heeft geen idee hoeveel mensen er op het protest afkomen. 'Ik hoop op meer dan 100, maar het is afwachten. Ik hoop vooral dat mensen begrijpen waar het om gaat, en dat er niet gereld gaat worden.'

Meerdere protesten

Buiten Gelderland wordt er zaterdag ook in Amsterdam, Eindhoven, Leeuwarden, Groningen, Alkmaar, Rotterdam en Maastricht gedemonstreerd. Hoewel de bereidwilligheid om in de gele hesjes te protesteren met de week lijkt toe te nemen, komen de protesten niet overal van de grond. Zo opperde Karel Kersten uit Zutphen een samenkomst in geel in diezelfde stad, op de lokale Facebookpagina. Het leverde een storm aan afkeuring op waarna de beheerders zijn vraag verwijderden.