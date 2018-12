Mogelijk vervuilde grond Vink ook in Apeldoorn en Ede gebruikt

APELDOORN - Ook in Apeldoorn is een deel van een partij mogelijk vervuilde grond van afvalverwerker Vink uit Barneveld gebruikt. Dat schrijft het gemeentebestuur aan de raad.

De grond maakt deel uit van een omstreden partij, die vervuild zou zijn met styreen en DDT. Begin vorige maand werd al bekend dat een deel van die grond is gebruikt voor woningbouwprojecten in Barneveld en Voorthuizen. Dat is tegen de regels.

Vijf plekken in beeld

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media hierover is de gemeente Apeldoorn gaan onderzoeken of er binnen de gemeentegrenzen ook grond van die partij is gebruikt. Het gaat, zo blijkt nu, om 30 ton zand dat is ingezet bij natuurontwikkeling aan Drostendal/Weteringsbroek. Ongeveer zoveel als twee grote vrachtwagens. Aan de hand van uitvoeringstekeningen zijn vijf plekken in beeld waar extra onderzoek moet plaatsvinden. De omgevingsdienst gaat dat doen.

Ook grond op Enkaterrein in Ede gebruikt

Uit stukken van de gemeenteraad in Ede blijkt dat het college op 9 november aan de gemeenteraad heeft gemeld dat in de wijk Enka 50 kuub geel zand is aangevoerd van Vink. Dit zand is volgens de gemeente gebruikt voor de aanleg van wegen. Het zand was in 2015/2016 gereinigd door Vink, net als de grond die in Barneveld terecht is gekomen.

Grond was eerst afgekeurd

Afvalverwerker Vink liet de grond, die aanvankelijk was afgekeurd, opnieuw testen. De grond bleek toen in orde, aldus Vink. Daarna is de grond verkocht en gebruikt op meer dan twintig locaties, waaronder nu dus ook Apeldoorn.



De GGD Gelderland-Midden stelde al eerder dat de vervuiling geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert, maar zegt ook dat de grond niet voor woningbouw gebruikt had mogen worden. De firma Vink blijft volhouden dat de vervuiling van de grond binnen de normen valt.