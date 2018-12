Liveblog: NEC moet met tien verder na rode kaart Van den Berg

'S-HERTOGENBOSCH - Bij NEC wordt er vrijdagavond gewoon weer gevoetbald, ondanks de problemen die er bij de club spelen. Het gaat sportief niet goed en technisch directeur Remco Oversier is van de week vertrokken. Vorige week werd er wel overtuigend gewonnen bij Volendam? Kan NEC die lijn dan doortrekken bij koploper FC Den Bosch? Volg alle ontwikkelingen in het onderstaande liveblog.

TUSSENSTAND DEN BOSCH-NEC: 1-1

54': Nu krijgt Achahbar ook een grote kans. Zijn kopbal wordt over getikt. NEC blijkt niet bang met tien man.

46': Darri schiet naast. NEC zoekt wel meteen de aanval.

45': Rust!

44': ROOD! Daar gaat Blummel op doel af en Joey van den Berg trekt de speler onderuit. Dat is een rode kaart. En Van den Berg was juist net terug van een schorsing, daarom probeerde hij de rode kaart nog te pakken van scheidsrechter Kooij.

38': GOAL! Dat zat eraan te komen, Den Bosch kreeg meerdere grote kansen. Uiteindelijk is het Blummel die zich langs wat NEC verdedigers werkt en de 1-1 binnen schuift.

38': En weer een grote kans voor de thuisploeg, weer gaat een kopbal op de lat.

36': Het is niet dat Den Bosch geen kansen krijgt. Nu is het Sappinen die niet scoort.

33': En daar is bijna de 0-2. Bossaerts kopt maar net naast uit een gevaarlijke vrije trap van Dijkstra.

30': Elke keer als Brahim Darri aan de bal is gebeurt er wel wat. De buitenspeler is alleen wat ongelukkig met zijn schoten.

27': Daar had Den Bosch weer op gelijke hoogte kunnen komen, maar Holla faalt van dichtbij. Zijn schot verontrust Zelenika niet.

23': Darri probeert het met een schotje, maar dat gaat naast. NEC is wel de betere ploeg vooralsnog.

18': GOAL! En daar is zowaar de 0-1 voor NEC, niet geheel onverdiend. Okita haalt uit van buiten het strafschopgebied en plaatst zijn bal zo in de rechterhoek.

16': Braken probeert het met een omhaal, maar zijn poging gaat ruim over.

12': Oei, daar ontsnapt NEC. Doelman Zelenika ziet een kopbal op de lat belanden.

8': Een uitbraak van NEC levert nu geen gevaar op. Okita en Braken waren er vandoor, maar Okita speelt de bal in de voeten van een Den Bosch-verdediger in plaats van in de voeten bij zijn spits.

4': Sanniez mag opbouwen. De rechtsback van vandaag kent tot nu toe geen gelukkig seizoen in Nijmegen, net zoals velen van de Nijmeegse ploeg.

1': Daar was bijna al de 0-1 voor NEC. Darri kan een bal in vrijstaande positie maar moeilijk binnen tikken, waardoor doelman Van der Steen kan redden.

19.59 uur: De spelers staan klaar.

19.56 uur: Al wordt er vanuit dat uitvak nu wel wat vuurwerk op het veld gegooid. Misschien om NEC wat wakker te schudden?

19.50 uur: Het publiek uit Nijmegen blijft, ook in slechte tijden, nu achter de ploeg staan. Het uitvak is aardig gevuld.

19.40 uur: Joey van den Berg is na een schorsing terug in het elftal.

19.35 uur: En de jonge Ole Romeny wijst naar zijn medespelers dat hij vandaag zijn goede schoenen heeft aangetrokken. De aanvaller werd twee weken geleden nog gewisseld omdat hij met een verkeerd hakje een tegendoelpunt inleidde.

19.30 uur: Vooral voor trainer Jack de Gier is dit potje ook belangrijk. Zou hij na vanavond juist rustiger op z'n stoel zitten, of juist de hete adem in zijn nek meer gaan voelen?

19.25 uur: NEC kan bij winst op dit veld in Den Bosch overigens goede zaken doen. Dan kunnen de Nijmegenaren zomaar weer aansluiten richting de top vijf. Een nederlaag daarentegen kan weer desastreus zijn.

19.20 uur: Het was van de week nog onduidelijk of Sven Braken kan spelen tegen FC Den Bosch. De aanvaller heeft last van een blessure. Toch lijkt de spits vandaag gewoon te starten.

Opstelling: Zelenika, Sanniez, Van Eijden, Bossaerts, Labylle; Dijkstra, Achahbar, Van den Berg; Okita, Braken en Darri.

Foto: Broer van den Boom

19.15 uur: Technisch directeur Remco Oversier vertrok dus van de week bij NEC. Hij zegt een verschil van inzicht te hebben over het uit te voeren beleid. Maar uiteraard is hij ook verantwoordelijk voor de teleurstellende negende plek in de eerste divisie.

