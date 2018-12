Liveblog: Kan NEC bij koploper crisis definitief doorbreken?

'S-HERTOGENBOSCH - Bij NEC wordt er vrijdagavond gewoon weer gevoetbald, ondanks de problemen die er bij de club spelen. Het gaat sportief niet goed en technisch directeur Remco Oversier is van de week vertrokken. Vorige week werd er wel overtuigend gewonnen bij Volendam? Kan NEC die lijn dan doortrekken bij koploper FC Den Bosch? Volg alle ontwikkelingen in het onderstaande liveblog.

19.40 uur: Joey van den Berg is na een schorsing terug in het elftal.

19.35 uur: En de jonge Ole Romeny wijst naar zijn medespelers dat hij vandaag zijn goede schoenen heeft aangetrokken. De aanvaller werd twee weken geleden nog gewisseld omdat hij met een verkeerd hakje een tegendoelpunt inleidde.

19.30 uur: Vooral voor trainer Jack de Gier is dit potje ook belangrijk. Zou hij na vanavond juist rustiger op z'n stoel zitten, of juist de hete adem in zijn nek meer gaan voelen?

19.25 uur: NEC kan bij winst op dit veld in Den Bosch overigens goede zaken doen. Dan kunnen de Nijmegenaren zomaar weer aansluiten richting de top vijf. Een nederlaag daarentegen kan weer desastreus zijn.

19.20 uur: Het was van de week nog onduidelijk of Sven Braken kan spelen tegen FC Den Bosch. De aanvaller heeft last van een blessure. Toch lijkt de spits vandaag gewoon te starten.

Opstelling: Zelenika, Sanniez, Van Eijden, Bossaerts, Labylle; Dijkstra, Achahbar, Van den Berg; Okita, Braken en Darri.

Foto: Broer van den Boom

19.15 uur: Technisch directeur Remco Oversier vertrok dus van de week bij NEC. Hij zegt een verschil van inzicht te hebben over het uit te voeren beleid. Maar uiteraard is hij ook verantwoordelijk voor de teleurstellende negende plek in de eerste divisie.

Zie ook: Technisch directeur Oversier per direct weg bij NEC