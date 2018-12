Kerstmusical voor 12000 liefhebbers van het kerstverhaal

APELDOORN - De repetities zijn in volle gang, de kaartjes al bijna op. Kerk De Basis in Apeldoorn treedt 14 keer op met het kerstverhaal door de ogen van Jozef. In totaal kunnen er 12.000 mensen komen kijken.

Zaterdagmiddag bij De Basis. Hoewel er geen kerkdienst is, is het een drukte van belang. Een tiental kerstbomen wordt opgezet door vrijwilligers en even verderop klinkt gezang. Hier wordt gerepeteerd door de acteurs van de kerstmusical Jozef. De hoofdrol is voor Merijn ten Brinke. In het dagelijks leven ambtenaar, maar de komende weken speelt hij de aardse vader van Jezus Christus: 'Iedereen kent het verhaal van Jozef, Maria en Jezus in de kribbe, om het kerstverhaal nu door de ogen van Jozef te zien is echt heel bijzonder.'

Zieltjes winnen

Jozef is een jonge timmerman van het type 'ruwe bolster, blanke pit'. Hij zit niet te wachten op een huwelijk en brengt veel tijd door met zijn vrienden. In totaal zullen zo'n 12000 mensen komen kijken. De musical is gratis te bezoeken. Ten Brinke: 'Dat zou je kunnen zien als zieltjes winnen, maar wij vinden het belangrijk dat geld geen belemmering is om het kerstverhaal te kunnen zien.'

Jonge kerk

De Basis is een jonge en groeiende kerk die zich richt op mensen die niet gewend zijn om naar de kerk te gaan. Vorig jaar kwamen er 7.000 mensen naar de voorstelling. Dit jaar hebben ze het aantal voorstellingen uitgebreid.