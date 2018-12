Normaal verkoopt in twee minuten uit: 'Onvoorstelbaar dat het zo snel is gegaan'

LOCHEM - De kaartjes voor het eenmalige concert van Normaal in Lochem gingen vrijdagochtend in recordtempo over de toonbank. In een vloek en een zucht waren alle 17.500 kaarten verkocht. Dick van Berkum, manager van de band, wist niet wat hij meemaakte.

Het eerste concert van Bennie Jolink, Willem Terhorst, Timo Kelder, Jan de Ligt, Jan Wilm Tolkamp en Roel Spanjers sinds lange tijd trok ontzettend veel belangstelling. 'Voor Ben, en ook wel voor mij, is het onvoorstelbaar dat het zo snel is gegaan', zegt manager Van Berkum. 'Je merkt toch dat Normaal nog ontzettend leeft bij de mensen, terwijl we sinds 2015 niets meer gedaan hebben.'

Dick van Berkum in gesprek met Eric van den Berg op Radio Gelderland (de tekst gaat verder onder het fragment):

Het concert op Hemelvaartsdag 2019 wordt gehouden op het Tractorpullingterrein in Lochem. Volgens Van Berkum heeft de band geen spijt dat er niet voor een grotere locatie gekozen is. 'We hebben het daar wel over gehad, maar het slotconcert in Gelredome was waanzinnig', zegt Van Berkum, die de herinnering aan dat concert het liefst intact laat.

Een locatie zoals het Tractorpullingterrein past de band ook beter, zegt hij. 'De basis is toch dat Normaal een band is die buiten optreedt voor mensen die ook graag heen en weer willen lopen en met elkaar communiceren. Daarom kozen we bewust voor een terrein.'

Eenmalig

De kans dat het concert in Lochem een opstapje is naar méér optredens, is volgens de manager van Normaal klein. 'We hebben het daar vooraf wel over gehad, maar hebben toen ook duidelijk gezegd dat Ben niet veel meer kan.'

'Zijn gezondheid is gelukkig ontzettend vooruitgegaan, maar we moeten wel realist blijven. Zijn gezondheidsproblemen zijn er nog en we moeten hem zeker niet overbelasten. Eén keer optreden is gewoon mooi. Al zegt Ben tegelijkertijd ook dat je nooit 'nooit' moet zeggen.'

Zie ook: Kaartjes concert Normaal razendsnel uitverkocht