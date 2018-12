Weervrouw Margot Ribberink gaat strijden tegen klimaatverandering

NIJMEGEN - Jarenlang was Margot Ribberink het gezicht van het weerbericht. Na 28 jaar is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ribberink wil ons klimaatbewustzijn vergroten. Want de tijd dat we op onze handen konden blijven zitten is voorbij, vindt de weervrouw.

In het centrum van Nijmegen heeft BuitenGewoon Radio-verslaggever Laurens Tijink afgesproken met de 53-jarige meteorologe uit Lent. Ribberink heeft bewust voor een ontmoeting in de stad gekozen. 'Rond elf uur 's avonds is het hier 7 graden warmer dan even verderop in de Ooijpolder', vertelt ze. 'Dat komt door al die stenen om ons heen.'

Meer groen in de tuin

Door onze tuinen niet vol te leggen met klinkers en stoeptegels, helpen we de natuur en het milieu een handje. Bij hoosbuien voorkomt het wateroverlast en we hebben minder vaak last van zogeheten plaknachten. Als ambassadeur van Operatie Steenbreek pleit Ribberink daarom voor het vergroenen van tuinen. Ze is dan ook blij met de gemeente Nijmegen die een steentje bijdraagt door de Waalkade een meer parkachtig karakter te geven.



Bouwvakkers werken aan het vergroenen van de Nijmeegse Waalkade.

Waar zijn de stadsvogels?

Natuur is in de stad nauwelijks nog te vinden. En dat heeft onder meer gevolgen voor typische stadsvogels zoals de huismus en de merel. Uit cijfers van Sovon Vogelonderzoek blijkt dat het niet goed gaat met deze vogels. De aantallen lopen terug en de kuifleeuwerik is zelfs helemaal uit het straatbeeld verdwenen. Meer planten en struiken in onze tuinen helpen de vogels.

Vergroten klimaatbewustzijn

Dat we onze levens moeten veranderen, is voor Ribberink wel duidelijk. Zelf laat ze de auto zoveel mogelijk staan en ook vliegvakanties heeft ze voorlopig afgezworen. Als het aan haar ligt, wachten we niet op overheidsmaatregelen, maar gaan we ook vooral zelf aan de slag. Dat kan al met kleine stapjes, zegt ze.

In haar nieuwe baan wil ze anderen helpen bij het zetten van die stappen. Ribberink wil daarom vooral met mensen in gesprek gaan. 'Ik kan me voorstellen dat als je nu bijvoorbeeld je auto moet vervangen, je goed kijkt naar wat de volgende auto is. Dat kan voor de één een elektrische auto zijn, maar een ander zou juist voor een kleinere auto kunnen kiezen en vaker de fiets pakken.'

Eind december draait de 53-jarige Ribberink haar laatste dienst bij MeteoGroup in Wageningen. 28 jaar lang was daarin het weer leidend. Door deze nieuwe weg in te slaan, heeft de weervrouw misschien zelf wel invloed op het weer van de toekomst.