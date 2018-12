Varkensboer wijst beschuldigingen dierenleed van de hand

LUNTEREN - 'Grote onzin', zegt de varkensboer uit Lunteren over het filmpje dat dierenrechtenorganisatie Animal Rights naar buiten heeft gebracht en waarin te zien is hoe varkens bij onder andere zijn bedrijf worden mishandeld. 'Wij zorgen goed voor onze dieren.'

Een medewerker van Animal Rights solliciteerde via een uitzendbureau bij een willekeurige varkensfokkerij in Gelderland en bij een in Noord-Brabant. Volgens Erwin Vermeulen, woordvoerder van de organisatie, zijn deze gebieden het centrum van de Nederlandse varkensindustrie.

De undercovermedewerker zou tijdens zijn werk beelden hebben gemaakt met een verborgen camera. De beelden laten zien hoe biggetjes in kratten worden gegooid en hun staarten onverdoofd worden afgesneden. Verder is ook te zien dat ontlastingsmonsters letterlijk uit de biggetjes worden geknepen, varkens tegen hun kop worden geschopt en hoe gewonde en zieke biggetjes spartelend op de grond aan hun lot worden overgelaten.

'We gaan ervan uit dat dit soort praktijken de standaard zijn. We weten dat door onder meer een steeds uitgebreidere schaalvergroting en een toename in automatisering, varkens steeds minder worden behandeld als levende wezens en gewoon worden gezien als producten', vertelt Vermeulen.

Open bedrijf

De boerin van het varkensbedrijf in Lunteren zegt geschrokken te zijn van de ophef over het filmpje. 'We worden de hele dag gebeld.' Ze neemt ons mee naar een ontvangstruimte voor groepen van waaruit je in één van de stallen kunt kijken en op een monitor de camerabeelden van de andere stallen kunt zien. 'Wij zijn een heel open bedrijf en hebben niets te verbergen. Wij proberen goed voor onze dieren te zorgen en van misstanden is hier geen sprake', zegt zij. 'Kijk zelf maar, de varkens lopen er hier prima bij in deze stal en we ontvangen hier heel veel groepen die op ons bedrijf komen kijken.'

De boer is druk verderop in het bedrijf dat zo'n 1300 zeugen telt. 'Ik wil eerst om de tafel met degene die dit filmpje heeft gemaakt en online gezet, dan praat ik pas met de media', laat hij aan de telefoon weten. 'Het verhaal rond dit filmpje van Animal Rights is grote onzin. Animal Rights laat weten wel met de boer te willen praten.

NVWA wil onderzoek doen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat weten dat zij de beelden onaangenaam vindt om te zien. 'Het zijn nare beelden, maar we moeten eerst weten wat er aan de hand is. We zien beelden van zieke en gewonde varkens, maar het is niet duidelijk wat de oorzaak voor hun toestand is en we weten ook niet of de varkens wel of niet behandeld zijn', vertelt een woordvoerder van de NVWA.

In het filmpje zijn beelden te zien van handelingen zoals inseminatie, het couperen van staarten en het knippen van tanden. Volgens de NVWA is dat toegestaan. 'Hoewel het vervelend is om de varkens te horen gillen, kunnen wij hier niet tegen optreden. Daarentegen zien we ook beelden waarop varkens geschopt en geslagen worden en dat is niet juist. Daar hebben we vragen over. Zodra we weten waar het gefilmd is, dan willen we zeker verder onderzoek doen - ook om te kijken welke medicatie wel of niet gebruikt wordt', meldt de woordvoerder.

Animal Rights heeft vooralsnog geen melding gemaakt bij de NVWA.

'Ook consument verantwoordelijk'

Animal Rights heeft de beelden openbaar gemaakt om een probleem aan de kaak te stellen. Volgens de dierenactivisten ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de boeren, maar ook bij de wethouders die dit soort praktijken toestaan en bij de consument die de vleesproducten in huis haalt.

De beelden zijn volgens Animal Rights in het voorjaar gefilmd. 'We hebben ervoor gekozen de beelden net voor de feestdagen naar buiten te brengen. Dan halen mensen toch vaak het gourmetstel tevoorschijn en gaan ze actief nadenken over wat voor een vlees zij aanschaffen', aldus Vermeulen.