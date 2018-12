Deel dit artikel:













Pijlen Orion op competitie na verlies in Bosnië Foto: REGIO8

DOETINCHEM - Achterhoek Orion richt zich na de uitschakeling in de CEV Cup op de competitie. Mladost Brcko was na een overwinning in Doetinchem woensdagavond ook in Bosnië en Herzegovina met 3-1 in sets te sterk.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

De eerste set ging nog met 20-25 naar Orion. Daarna wonnen de Bosniërs drie sets (25-21, 27-25, 25-18) op rij. 'Hoewel we teleurgesteld zijn over ons resultaat, moeten we nu onze aandacht weer richten op de Nederlandse competitie en onze aanstaande wedstrijden voor het einde van 2018', zo laat de Doetinchemse volleybalclub weten over de uitschakeling.



Voor het eind van het jaar volgen nog uitduels tegen VoCaSa en Advisie/SSS. SV Land Taurus en concurrent Abiant Lycurgus komen op bezoek in Doetinchem.