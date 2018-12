Burgemeester sluit drugspand ’s-Heerenberg

ARNHEM - Op last van burgemeester Peter de Baat van de gemeente Montferland is vrijdag een woning aan het Bergherveld in ’s-Heerenberg afgesloten wegens drugsoverlast. De 31-jarige bewoner had naast een hoeveelheid amfetamine ook een doorgeladen vuurwapen in zijn huis liggen.

'Een doorgeladen wapen is klaar voor gebruik, dan is het klaar, dat kan niet', aldus burgemeester De Baat. Eerder werd door Montferland ook een woning aan de Ganzepeppel in het stadje voor drie maanden gesloten. 'We zullen daar ook mee doorgaan', benadrukt de burgemeester. 'Het signaal dat ervan uitgaat is dat je vanuit je woning of schuur niet drugs kunt produceren of verhandelen. Het is ook een signaal naar de omgeving van doe dit soort dingen niet.'



Naast Montferland, zijn onder meer door de burgemeesters van Oost Gelre en Aalten woningen afgesloten na drugsdelicten. 'Met alle burgemeesters in de Achterhoek hebben we afgesproken dat we het zullen toepassen', aldus De Baat over de maatregel. 'Populair zal het niet worden, het wordt wel steeds noodzakelijker.'