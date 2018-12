Kroongetuige in onopgeloste moord Nijmegenaar Leon Kok

NIJMEGEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een kroongetuige in de onopgeloste moord op Nijmegenaar Leon Kok. Die werd in april 2001 voor de ogen van zijn gezin geliquideerd in de Nijmeegse wijk Malvert. De zaak belandde eerder dit jaar al op de cold casekalender van de politie.

De anonieme kroongetuige legde verklaringen af over drie moordzaken, waaronder dus de moord in april 2001 op de toen 34-jarige Leon Kok. Die was net met zijn vriendin en hun twee kinderen op bezoek geweest bij een kennis. Als hij zijn auto voor hun huis aan de 87e straat Malvert in de Nijmeegse wijk Dukenburg parkeert, duikt er een man op. Hij schiet op Kok, die na het eerste schot nog probeert te ontkomen. Maar het is tevergeefs. De schutter loopt achter hem aan en schiet meerdere keren. Leon Kok sterft voor de ogen zijn gezin, op straat.

In de hennep-business

‘Het is bekend dat Leon Kok in de hennep-business zat - hij zou het ook zelf geteeld hebben - en over grote sommen geld beschikte,’ schrijft de politie in de beschrijving over deze moord op de cold casekalender 2018.

Cold casekalender 2018. Foto: Omroep Gelderland

De zaak krijgt niet veel aandacht in de media, maar achter de schermen doet de politie uitgebreid onderzoek naar de professioneel uitgevoerde liquidatie. Daags na de moord wordt het moordwapen, een revolver, teruggevonden in het Maas-Waalkanaal. De politie vermoedt wie achter de aanslag zit, maar het bewijs ontbreekt. De zaak blijft onopgelost.

'Hitman' bekent moord

Drie jaar na de moord neemt de vader van een crimineel uit Den Bosch contact op met misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Zijn zoon heeft zelfmoord gepleegd, en in de afscheidsbrief biecht de zoon talloze onopgeloste moorden op. Hij zou als huurmoordenaar hebben gewerkt, waarbij het voornamelijk ging om afrekeningen in de Brabantse onderwereld. De zoon zegt ook de ‘hitman’ te zijn geweest bij de moord op Leon Kok. Hij vertelt niet wie de opdrachtgever zou zijn geweest. De zaak wordt heropend, maar er komen geen nieuwe feiten boven. De beloning van 20.000 euro voor de gouden tip blijft staan

De aanslag was voor Leons vriendin, kinderen en familie een afschuwelijke ervaring. Cold caseteam politie

’De aanslag was voor Leons vriendin, kinderen en familie een afschuwelijke ervaring’, schrijft het cold caseteam op de kalender die in gevangenissen is uitgedeeld in de hoop op nieuwe tips. ‘Het aanhouden van de dader kan hen helpen bij de verwerking van zijn dood. Uw tips zijn bijzonder welkom.’