Muziek bij de buren: 300 optredens in 100 huiskamers in Arnhem

ARNHEM - Hét huiskamerfestival van Nederland is weer terug. Zondag openen voor de zesde keer in vijftien steden door heel Nederland 670 huiskamers de deuren voor optredens van lokale muzikanten. Wat begon in 2013 als een Arnhems initiatief, is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke beweging.

In Arnhem en omgeving zullen zo'n 300 optredens plaatsvinden in 100 verschillende huiskamers. De optredens zullen gegeven worden door lokale solisten of in groepsverband. Qua genres is er voor elk wat wils; van jazz, elektronisch en rock tot klassiek, pop en singer-songwriter.



Alle muzikanten spelen drie mini-concerten van 30 minuten. De optredens zijn gratis zodat iedereen onbeperkt kan genieten van de Arnhemse muzikaliteit en gastvrijheid. Het festival zal om 11.00 uur geopend worden met ontbijtjes in diverse wijken.

Twee uur later beginnen de concerten, tot ongeveer 17.30 uur 's avonds. Het aantal plekken is beperkt. Reserveren via de website (arnhem.muziekbijdeburen.nl) is daarom verplicht.