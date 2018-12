Slutskiy zoekt nieuwe 'penaltykiller' richting NAC

De vaste penaltynemer, Tim Matavz, is al een tijdje uitgeschakeld met een blessure. Büttner nam daarna het stokje over, maar hij miste tegen Heracles. Darfalou miste tegen Excelsior en Linssen schoot vorige week hoog over toen hij bij een penalty tegen Emmen uitgleed.

Tekst gaat verder na de video:

'De volgende keer hebben we een nieuwe penaltynemer. Niet omdat we Linssen niet meer vertrouwen, maar het is wel een psychologisch dingetje geworden na zijn misser. Het wordt een te grote verantwoordelijkheid voor hem', aldus Slutskiy.

En de winnaar is...

Vrijdag was het op de training dus tijd voor een penaltytoernooi. Serero, Foor en Darfalou waren behoorlijk op dreef, uiteindelijk won Serero.

'Dat zegt niet meteen dat Foor of Serero onze nieuwe penaltynemer is hoor. Het is een training en nu komt er natuurlijk geen druk bij kijken. Maar ik kan wel zien wie het wel een beetje kan en wie welke stijl hanteert', zo zei de Russische coach.

'Foor voor Beerens?'

Maar er zijn nog meer keuzes te maken voor Slutskiy. Kiest hij bijvoorbeeld weer voor Beerens zondag, of laat hij Foor weer terugkeren in het elftal? De keuze tegen Emmen pakte niet goed uit. 'Ik moet die keuze nog maken. We hebben zes spelers voor vijf posities. Zondag is dus alles mogelijk.'