Serero: 'Geen revanche bij NAC, maar we moeten wel echt winnen'

ARNHEM - Vitesse-middenvelder Thulani Serero heeft dit jaar een grote rol bij Vitesse. De middenvelder speelt eigenlijk altijd en ziet dat Vitesse zowel ups als downs heeft dit seizoen. Na een 'down' vorige week tegen Emmen moet Vitesse nu weer voor een 'up' gaan tegen NAC.

'We moeten echt leren van de wedstrijden zoals vorige week tegen Emmen', vertelt Serero. En de Zuid-Afrikaan hoopt dat Vitesse dat zondag al laat zien in de uitwedstrijd in Breda. 'Het is niet zo dat we daar een soort van revanche moeten nemen, maar we moeten wel winnen. Gelukkig weet iedereen dat binnen de selectie.'

En dat kan zomaar bij NAC, want ze staan op dit moment laatste. 'Maar ik denk niet dat ze zo slecht zijn als de plek doet vermoeden', aldus Serero. 'Zij hebben de punten heel hard nodig en thuis bij NAC is het met hun publiek altijd een moeilijke wedstrijd.'

Maar Vitesse kan dit seizoen wel leunen op een betrouwbaar middenveld. Met Bero, Foor en Thulani Serero zelf staat er telkens een stevig blok. 'Dat is erg stabiel dit seizoen, ik voel me daar heel goed bij.'

'Once you go black...'

En waar Serero zich dit seizoen ook goed bij voelde waren zijn verschillende kleuren in het haar. Zo had hij het twee weken geleden nog rood gekleurd. 'Ik wil af en toe iets raars doen met mijn haar, gewoon leuk. Dat heeft geen speciale reden.'

Maar nu is hij toch weer teruggekeerd naar het zwarte haar. 'Once you go black, you never go back', aldus de middenvelder.