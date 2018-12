Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Van rommelhok naar synagoge. Religieus doek weer terug in Lochem Foto: Omroep Gelderland

LOCHEM - In de synagoge in Lochem wordt vanmiddag een bijzonder religieus doek teruggehangen. Het gaat om een zogeheten voorhang of parochet. Een parochet is een soort gordijn dat hangt voor de heilige ark waarin de thorarollen worden bewaard. Het doek was sinds de Tweede Wereldoorlog verdwenen, gedacht werd dat het helemaal verloren was gegaan.

Per toeval werd de voorhang teruggevonden in een rommelhok van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge in Amsterdam. Hoe het daar terecht is gekomen, is onbekend. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden religieuze voorwerpen vaak in veiligheid gebracht om te voorkomen dat ze in verkeerde handen zouden vallen. Omdat veel Joden na de oorlog niet terugkeerden, raakten die verstopplekken in de vergetelheid. Verkleurd en aangevreten Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden uit Lochem 118 Joden weggevoerd, waarvan er maar 18 terugkeerden. De joodse gemeente werd opgeheven. Nu wordt de synagoge weer gebruikt om de herinnering aan de Joodse Lochemmers levend te houden. Het bestuur wilde dan ook graag de teruggevonden voorhang laten restaureren. Het doek was verkleurd en aangevreten door motten. Vanmiddag om vijf uur wordt het volledig gerestaureerde doek onthuld in de synagoge van Lochem. 💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: