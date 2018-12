Basisschoolleerlingen uit Vaassen luisteren naar André Kuipers

EPE - Voor de hoogste groepen van Basisschool De Sprenge uit Vaassen is het vrijdag een bijzondere dag. De leerlingen van die klassen mogen aanwezig zijn bij een speciale collegetour van astronaut André Kuipers.

Kuipers geeft in de ochtend een Techniekpact Collegetour in het Kulturhus in Epe. De Sprenge meldde zich aan en kreeg onlangs te horen dat groep 6/7 en groep 7/8 waren uitgenodigd. 'De kinderen waren helemaal door het dolle heen', zegt leerkracht Jolanda Schilder. 'Het was even helemaal feest in de klas.'

Vragen beantwoorden

Tijdens de collegetour leren de kinderen over zwaartekracht, gewichtloosheid en de rol van techniek en wetenschap in de ruimtevaart. Daarnaast zal André Kuipers vragen beantwoorden die de leerlingen vooraf instuurden.

Jolanda Schilder in gesprek met Nieke Hoitink op Radio Gelderland (de tekst gaat verder onder het fragment):

'We moesten een aantal vragen indienen', vertelt juf Schilder. Er kwam meer dan genoeg input van de jongens en meisjes uit groep 6/7 en groep 7/8. 'Hoe was het in de ruimte? Hoe is het als je met zwaartekracht weer op aarde bent? En wat miste André het meest toen hij in het ruimtestation was?', somt Schilder op.

Nationaal Techniekpact

De collegetour maakt deel uit van het Nationaal Techniekpact 2020. Daarin spraken meer dan veertig partijen af dat over twee jaar alle basisscholen in Nederland lessen wetenschap en techniek aanbieden aan hun leerlingen. De hoop is dat daardoor meer jongeren gemotiveerd worden om te kiezen voor een bèta-opleiding.

Ter voorbereiding op het bezoek aan André Kuipers namen de leerlingen deel aan de Week van de Techniek. Daarin kregen ze een lesbrief met een opdracht over een actueel thema. Dit keer was het thema recycling en hergebruik van restafval.