Stal met 2200 geiten kan gelegaliseerd worden: 'Hebben ze niks geleerd van Q-koorts?'

GENDT - Een geitenstal met 2200 geiten in Gendt kan gelegaliseerd worden, dat zegt de verantwoordelijk wethouder in Lingewaard, Theo Janssen. Inwoners van het dorp boden donderdagavond bijna 800 handtekeningen aan tijdens de gemeenteraad. Ze zien de geitenstal het liefst verdwijnen. 'We maken ons zorgen over onze gezondheid', viel er te lezen op speciale actieborden.

Meerdere omwonenden zeggen last te hebben gehad van longontstekingen door de geitenstal. De wethouder erkent de gezondheidsklachten, maar zegt er weinig mee te kunnen.

'Er zijn onderzoeken geweest, die geven aan dat er een statistisch verband is tussen het aantal mensen met een longontsteking in een straal van twee kilometer rond een geitenhouderij. Maar, het is een statistisch verband. Het is niet bewezen dat de geiten oorzaak zijn van de longontsteking. Zolang dat bewijs er niet is, kunnen we niks', zo legt hij uit.

Beluister reportage:

Al sinds 2015

De geitenhouder en zijn 2200 geiten zitten overigens al sinds 2015 in Gendt. Illegaal, zo zegt de buurt. Want de gemeente Lingewaard had weliswaar een vergunning verleend voor de geiten, maar onder voorwaarde dat 1500 van de dieren in een nieuwe stal terecht zouden komen. Na een rechtszaak en kritiek mocht die nieuwe stal er niet meer komen. Daardoor bestaat nu de vreemde situatie dat de geitenhouder wel het recht heeft om 2200 geiten te houden, maar eigenlijk niet in de huidige stal.

Om de stal met 2200 geiten toch legaal te maken loopt er nu een procedure. Bij de gemeente Lingewaard zien ze, ondanks de kritiek van bewoners, geen reden om niet over te gaan op legalisatie. 'Hebben ze dan niks geleerd van de Q-koorts', foetert een van de aanwezige Gendtenaren.

De wethouder probeert de gemoederen ondertussen te sussen: 'De nieuwe milieuvergunning zal voorschriften hebben waarbij de geurbelasting die ontstaan is tot een minimum moet worden beperkt. De eigenaar zal dus echt actie moeten gaan ondernemen.'

'We gaan door'

Omwonenden zijn er allesbehalve gerust op en hebben hun hoop nu gevestigd op de provincie. 'We gaan door', wordt er strijdlustig geroepen. Volgens juristen van de gemeente kán Lingewaard niet anders dan alsnog toestemming verlenen voor de bestaande gang van zaken.

