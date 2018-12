Annie de Vries (89) woont alleen in Ede en kan zich goed redden. Ze voelt zich wel vaak alleen en vindt de dagen lang duren nu het steeds vroeger donker wordt. Met haar handwerken, breien en haken, probeert ze zinvolle invulling te geven aan haar bestaan. Dat lukt aardig, want zo vergeet ze de tijd. Want als ze niets te doen heeft, gaat ze zich vervelen.'

'Ik mis de gezelligheid thuis'

Lichamelijk is Annie nog goed genoeg om af en toe de deur uit te gaan naar de bingo of naar de markt. Maar het is vooral de gezelligheid thuis die ze mist. 'Het ergste aan ouder worden is dat je zo vaak alleen zit. Een paar maanden geleden is en vriendin van me overleden en twee weken geelden een goede kennis. Zo houd je niemand over. Ik word chagrijnig van het alleen zijn. Dan vraag ik mij af of er verdorie eens iemand even kan langskomen.'

'Mijn dochter komt af en toe. Gisteren bracht ze hachee voor een paar dagen. Maar verder zie ik niemand en dan duurt de week wel heel erg lang hoor.' Annie pakt gauw weer haar breiwerkje. Ze wil vooral bezig blijven. 'Ik heb natuurlijk ook mijn was en mijn strijkgoed, de boodschappen en het koken.'

(tekst gaat verder onder de foto)



Annie de Vries (89) breit graag om invulling te geven aan haar dag

'Contact houdt ouderen bezig'

Het hebben van contacten houdt ouderen bezig, zegt Andries Fidder, geestelijk verzorger van zorgorganisatie Sensire. 'Partners, kinderen, familie, vrienden. Ouderen hebben te maken met allerlei problemen en verdriet, zoals noodgedwongen gescheiden leven van tafel en bed als thuis wonen niet langer kan door ziekte. Echtparen die na een levenslang huwelijk gescheiden wonen omdat de één in het verzorgingshuis terechtkomt en de ander thuisblijft. Het kost tijd aan die grote veranderingen te wennen.'

Parkinson

Het overkwam Wim van den Nieuwenhoff uit Doetinchem. Hij heeft Parkinson en het kostte hem bijna een jaar om aan zijn nieuwe leven in het verzorgingshuis te wennen. Zijn vrouw bezoekt hem vaak. Onlangs kregen zij slecht nieuws. 'We hebben gehoord dat mijn vrouw ook aan deze verschrikkelijke rotziekte leidt. Ik vind het heel lastig dat te aanvaarden.'

Wim viert overigens de kerst uitbundig met zijn echtgenote en familie. Over tegenslagen zegt hij: 'Je kunt niet stoppen hè? Het leven is een rijdende trein. Je spring erop en je gaat mee.' Hij houdt erg van kunst en schildert non-fictie als zijn gezondheid dat toelaat.

Mensen blij maken met 'geklungel'

Josefina Tijdink (91) uit het Hengelo houdt ook van handwerken. Zij wil ook graag actief blijven om een beetje gezellig de dag door te komen. Ze doet aan breien en haken en maakt zelf ansichtkaarten die ze stuurt naar familie en bekenden. Al noemt ze haar handwerk 'geklungel', ze vindt het fijn om mensen er blij mee te maken en het zorgt voor afleiding. Toch laat ze haar gedachten soms de vrije loop en dat zorgt af en toe voor tranen. Ze vermant zich dan snel. In de morgen schuift ze voor het ontbijt aan in het zorgcentrum om onder de mensen te zijn.

Kerstkaartenactie

De kerstkaartenactie van Omroep Gelderland Helpt is bedoeld om alle ouderen die zich eenzaam voelen een kerstkaart te geven. En dat kunnen mensen zijn die alleen wonen of in een verzorgingshuis. Dat allemaal onder het motto 'niemand mag vergeten worden'.

Gelderland helpt is vanavond te zien vanaf 17.20 uur en wordt ieder uur herhaald