Landbouwbedrijf moet betalen na dood 49 koeien

BARNEVELD - Een landbouwmechanismebedrijf in Lichtenvoorde is door de rechter aansprakelijk gesteld voor de schade die geleden is bij een melkveehouder in Spijk. Dat bedrijf verloor 49 koeien. Een deel van de dieren kreeg uierontstekingen en een deel kreeg klauwproblemen.

Het is 2014, de nieuwe stal bij veehouderij Stam in Spijk is net in werking als al snel de eerste problemen optreden. Meerdere koeien krijgen uierontstekingen. Uit onderzoek blijkt dat de melkstroomsensoren waren vervuild. Een halfjaar later is het opnieuw raak. Weer krijgen koeien ontstekingen en dit keer blijkt dat er mankementen zijn in de toevoer van een reinigingsmiddel.

In die periode wordt ook - eindelijk - ontdekt waar de klauwproblemen vandaan komen. Koeien hadden daar al zo'n negen maanden last van. De draden in de stalvloer bleken niet te zijn afgezaagd. De koeien liepen over de draden heen.

Dood of geslacht

In totaal gaat het om 49 koeien die worden getroffen. 'Sommige koeien waren dood, andere koeien werden na overleg met de veearts geslacht', vertelt Piet Stam, de veehouder. De rechtbank oordeelde donderdag dat het bedrijf dat de apparatuur leverde, steken heeft laten vallen. De apparatuur was niet goed en dat gold ook voor het onderhoud.

Contract is slimmer dan een huwelijk Piet Stam

Daar kan Piet Stam zich in vinden. 'We hebben vanaf het begin aan de bel getrokken. Gemaild, brieven geschreven. De monteurs wisten van elkaar niet wat ze deden. Er was geen logboek.'

De rechter vindt dat het bedrijf aansprakelijk is voor de uierontstekingen. Voor de klauwproblemen is het machinebedrijf voor 75 procent van de schade aansprakelijk gesteld. De overige 25 procent komt op rekening van de veehouder omdat ook daar de controle op sommige punten beter had gekund. De schade wordt in eerste instantie geraamd op 35.000 euro. Dat kan nog oplopen, want de veehouder mag ook de recentere schade nog indienen.

Directe schade

Wel gaat het alleen om direct geleden schade. Volgens de rechter staat in de voorwaarden van de leverancier dat die niet aansprakelijk is voor indirect geleden schade. Een groot verschil stelt Stam. 'De indirecte schade is veel groter. Die koe ben je kwijt, maar er komt dan ook geen kalf en je moet nieuwe fosfaatrechten kopen. Dat loopt in de duizenden euro's.'

Waarom hij de samenwerking niet eerder met het bedrijf gestopt is? Onmogelijk, zegt de veehouder. 'Het is slimmer dan een huwelijk. In een huwelijk kan je elkaar vaarwel zeggen, maar met zo'n contract niet. Je bent aangewezen op het onderhoud. 24 uur, 7 dagen per week.'