Twee vrouwen opgepakt in grote witwaszaak

BRUMMEN - In een groot witwasonderzoek heeft de politie opnieuw twee aanhoudingen verricht. Het gaat om een 37-jarige vrouw uit Brummen en een 58-jarige vrouw van wie de woonplaats niet bekend is gemaakt.

In het onderzoek werden vorige maand al drie mannen en drie vrouwen opgepakt. De politie legde toen ook beslag op 18 exclusieve auto's en oldtimers, twee chalets en een Duits hotel.

Vrouwen weer op vrije voeten

De vrouw uit Brummen meldde zich maandag op uitnodiging van de recherche op het politiebureau in Arnhem, waar zij werd aangehouden. Ze wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen, maar is inmiddels weer op vrije voeten.

De vrouw van 58 werd twee dagen later opgepakt. Ook zij is na verhoor vrijgelaten. De politie sluit niet uit dat er de komende tijd nog meer mensen worden aangehouden.

Werkloze man hoofdverdachte

De zaak kwam aan het rollen omdat het meerdere mensen opviel dat een man uit Velp dure bezittingen had, zonder dat hij werk had of een loterij had gewonnen. De recherche begon daarom met de financiële recherche een onderzoek naar de man en zijn bezittingen.

De politie denkt dat de Velpenaar gebruikmaakte van zogenoemde katvangers. Een katvanger is iemand die één of meer voertuigen of bedrijven op zijn naam heeft staan, terwijl hij niet de eigenaar of houder is.

