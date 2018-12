Achterhoekse fotograaf maakt mooiste 112-foto

DIDAM - Een tikje verrast was Wijnand Rensink wel toen hij telefoon kreeg. Zijn foto is gekozen tot 'De foto van 2018'. Ook al wist Rensink zelf niet dat hij meedeed in een verkiezing.

Met lichte verbazing en bescheiden trots neemt de Achterhoekse fotograaf de telefoon op. 'Ja het klopt, ik geloof dat mijn foto een prijs heeft gewonnen. Al heb ik zelf geen wisselbokaal thuis. Ik heb dan zelf ook niks ingestuurd.'

Brandweer in Didam

Voor een netwerkdag van de brandweer is de foto van Rensink ingestuurd door Team Brandonderzoek. Tijdens een conferentie in Rotterdam werd het beeld gekozen tot 'De foto van 2018.' Rensinks winnende foto is een foto van de grote Didam brand in juli 2018.

Wijnand Rensink is onder andere voor Omroep Gelderland 112-correspondent. Zo was Rensink afgelopen juli dus bij de grote stalbrand in Didam. Daar ging een familiebedrijf in vlammen op en 2500 varkens vonden de dood.

Triest aangezicht

Terwijl andere fotografen foto's maakten van de grote brand, viel het oog van Rensink op de zoon van de varkensboer. 'Hij zat in het gras buiten het erf toe te kijken hoe het bedrijf van zijn ouders opging in rook. Echt een heel triest aangezicht. Ik zie dit soort taferelen wel vaker natuurlijk maar ik kan er nooit een foto van maken. Je wil mensen niet herkenbaar op de foto zetten. Deze foto was dan ook een toevalstreffer. Het jongetje kijkt toevallig naar de brand terwijl de brandweerman neerknielt. De foto maakte indruk omdat het laat zien dat het brandonderzoekswerk vaak meer is dan alleen technisch onderzoek,' vertelt de fotograaf.