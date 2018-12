Veluwse klimaattop: niet lullen, maar poetsen

NUNSPEET - Wat de onderhandelaar in Parijs niet lukt, dat gebeurt wel op de Veluwe. Hier wachten ze niet op een (inter)nationaal klimaatakkoord, maar wordt al volop actie ondernomen.

'Een jaar geleden zijn we hier al begonnen met het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie', legt Martine Tekelenburg van waterschap Vallei en Veluwe uit. In het manifest spreken verschillende overheden, zoals het waterschap en meerdere gemeenten, af om samen de gevolgen van klimaatverandering op te vangen in onze regio.

En ze zijn voortvarend aan de gang gegaan: Het eerste doel, om in 2018 van alle 28 betrokken gemeenten in kaart te brengen wat de kwetsbare plekken zijn als er bijvoorbeeld veel regen valt, of als het lang droog is, is afgelopen zomer al gehaald. Vandaag wordt op de tweede Veluwse klimaattop besproken wat er in 2019 moet gebeuren.

Actie!

'Nu we weten waar de zwakke plekken zitten, kunnen we gericht overgaan tot actie', stelt Tekelenburg. 'Iets wat heel hard nodig is.' Op de klimaattop van vandaag spreken de 28 betrokken gemeenten af om voor het eind van 2019 met inwoners plannen te maken voor hun eigen wijk op het gebied van vier thema's: droogte, wateroverlast, hittestress en veiligheid in het geval van overstroming.

Steeds meer mensen doen mee

'Juist de mensen die er wonen, weten wat er speelt in de buurt, en zij kunnen ook goed meedenken over oplossingen', vindt Tekelenburg. 'Het is heel belangrijk dat we deze klimaatverandering samen oppakken. Niet meer elke organisatie op zich, maar juist door ook samen te werken met Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio's komen we ver. We merken dat ook steeds meer mensen dat zo zien. Vorig jaar waren er tachtig mensen op onze klimaattop. Dit jaar is dat aantal verdubbeld.'

'We lopen hier in onze regio echt voor op de rest van Nederland', stelt Tekelenburg.