Ten Brinke gaat voor winst in Dakar Rally

ZEDDAM - Bernhard ten Brinke gaat dit jaar in de Dakar Rally voor de winst in het autoklassement, de klasse waarin hij vorig jaar als eerste Nederlander ooit een etappe won. De inwoner van Zeddam heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om topfit aan de start te staan in Peru.

'Doelstelling is om de Dakar te winnen, alleen dat willen er nog vijftien anderen. En misschien nog wel honderd anderen. Maar gezien de staat van de coureurs in combinatie met de teams denk ik dat we vijftien potentiële winnaars hebben', vertelt de Achterhoeker.

In topvorm

Ten Brinke werkt met trainer Dennis te Pas. 'Vanaf juli zijn we al intensief aan het trainen. Lichamelijk, maar ook met het team en de auto', geeft hij aan. 'We zijn op een goed niveau nu en hopelijk zijn we helemaal klaar voor de start.'

Te Pas heeft vertrouwen in de vorm van de rallycoureur. 'Dit jaar is hij echt in topvorm. Qua kracht is Bernhard vooruitgegaan en ook qua uithoudingsvermogen. Ik heb deze zomer ook een keer met hem gelopen en toen heeft hij mij er bijna uitgelopen. Dat ging super.'

Bedrijf verkocht

In juli verkocht Ten Brinke zijn bedrijf Bribus, onder meer om zich meer te richten op zijn rallyambities. 'Na 21 jaar als eigenaar van Bribus heb ik besloten andere uitdagingen aan te gaan', zegt de rallycoureur en ondernemer. 'Op zakelijk vlak zijn dat andere uitdagingen die ik gevonden heb, maar daar zit het onderdeel rally ook bij. Ook de rallyactiviteiten nemen veel tijd in beslag en meer focussen op de rally is wel een onderdeel van het plan.'

Ten Brinke is heel duidelijk over wanneer de Dakar 2019 voor hem geslaagd is: 'Als ik de Dakar win.'



