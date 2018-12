Dorps- en buurthuizen inspiratiebron voor anderen

Eén van de doelen van de verkiezing is om alle gemeenschapshuizen in Gelderland ideeën en inspiratie mee te geven over hoe het ook kan. In de afgelopen maanden werden de zes genomineerde buurt- en dorpshuizen voorgesteld in de uitzendingen bij Omroep Gelderland en gingen beheerders bij elkaar langs.

Zo raakten de mensen van het Sociaal Cultureel Centrum in Lichtenvoorde enthousiast over het plantenasiel in Wageningen. Het idee werd op Facebook gegooid en twee weken later had Lichtenvoorde ook een plantenasiel. Het is één van de voorbeelden van hoe de genomineerden aan de verkiezing Dorpshuis van het Jaar ook elkaar inspireerden.

Van rode verf tot open kast

In Varsselder komt een open boeken- en spellenkast waar iedereen wat uit kan pakken. Babberich deed bij Ede ideeën op voor de kleur rood op de bar. In de Meerpaal in Ede komt een plek voor visitekaartjes van mensen in de wijk (dat zag de beheerder in Lichtenvoorde). En in Lichtenvoorde komt naar voorbeeld van BUUR Nijmegen een vakkenkast waar mensen uit het dorp hun eigen producten kunnen etaleren en verkopen.

Alle dorpshuizen gaan aan de slag met de tips van de jury. Jurylid Jan Troost testte alle genomineerde gebouwen op toegankelijkheid voor mensen met een handicap. In een uitgebreid juryrapport gaf hij tips mee over de hellinghoek van de oprit bij de entree, over de hoogte van de kapstokken of de bordjes voor het invalidentoilet. Wageningen gaat kijken naar andere inkomstenbronnen na tips van de vakjury.

'Regeltjes, daar houden we niet van'

Den Diek ik Lichtenvoorde werd in de finale gekozen tot 'Dorpshuis van het jaar 2018'. Het hoopt een voorbeeld te zijn voor anderen op het gebied van vertrouwen. Den Diek heeft geen beheerder, de deur staat altijd open. Iedereen kan er naar binnen lopen van 7.00 tot 23.00 uur. Bestuursleden Marloes van den Berg en Jolien Weevers roepen ook andere dorps- en buurthuizen op om de deur open te gooien, om vertrouwen te geven aan de mensen in de omgeving. 'Wij zien vooraf geen beren op de weg. We komen ze vanzelf wel tegen en dan deal je ermee. We zijn niet van het controleren. Regeltjes, daar houden we niet van', aldus het duo.

Lichtenvoorde gaat met het prijzengeld een hangplek maken voor de jeugd. Jongeren weten Den Diek al wel te vinden om bijvoorbeeld hun mobieltje op te laden. Met het prijzengeld wil het bestuur nu ook echt een hangplek gaan maken in de hal, waar jongeren letterlijk kunnen hangen (aan stangen).

Maar wat tijdens de verkiezing bovenal ook erg duidelijk werd: je kunt veel van elkaar leren, maar ieder huis heeft zijn eigen identiteit, die sterk samenhangt met het dorp of de buurt waar het staat.

