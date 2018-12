'Laaggeletterden ondersteunen lastig wegens schaamte'

ARNHEM - Laaggeletterde mensen willen niet naar voren komen wegens schaamte. Dit zegt gedeputeerde van provincie Gelderland voor Kunst en Cultuur, Josan Meijers. 'De doelgroep vinden en ondersteunen is vaak lastig.'

In Gelderland is één op de tien mensen laaggeletterd. Met de conferentie Gelderland Geletterd! wordt er hier vrijdag aandacht voor gevraagd. Deze start in het Huis der Provincie, Arnhem. De vertegenwoordigers van de Gelderse bibliotheeksector, gemeenten, onderwijsinstellingen en provincie Gelderland laten, tijdens de conferentie, zien welke stappen ze zetten om laaggeletterden te vinden en te ondersteunen.



Nederland staat natuurlijk bekend om goed onderwijs voor ieder individueel. Hoe komt het dan dat er in Gelderland zo veel laaggeletterden zijn? 'Mensen zullen altijd zeggen dat ze goed kunnen lezen en schrijven', zegt Meijers in het RTV-Arnhem radioprogramma Arnhem Aktueel. 'In de basis is dat ook wel zo, maar het gaat er dan over dat moeilijke woorden niet begrepen worden. Begrijpen wat er bedoeld wordt, is echt iets wat we nog meer kunnen aanleren in het onderwijs.'



De conferentie begint vrijdag om 12.30 en eindigt om 16.30 uur. Aanmelden kan nog via j.meijers@gelderland.nl.