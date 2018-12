Buurt uit zorgen over hotel Moors Zeddam

ZEDDAM - Buren van hotel Moors in Zeddam maken zich grote zorgen over het leegstaande en verpauperde pand. Buurtbewoners willen dat de gemeente Montferland actie gaat ondernemen.

'Wij maken ons zorgen omdat er geen enkele zekerheid is over wat er met het pand gebeurd', spreekt buurtbewoner Hennie Fenneman dinsdagavond in tijdens de commissievergadering. 'Wij willen weten waar we aan toe zijn.'

Volgens Fenneman heeft hij al meerdere malen kinderen van het dak moeten halen, wordt er vuilnis gedumpt en zorgen arbeidsmigranten in de nacht bij het pand voor overlast. 'Die situatie is al wel wat verbetert, want de wijkagent houdt er meer toezicht op', aldus Fenneman. Ook de veiligheid van het pand is in het geding volgens Fenneman. 'Het pand bestaat voor het grootste gedeelte uit houten vloeren. Er hoeft straks maar wat vuurwerk tegen aan te komen en we komen er pas achter als de brand al uitslaand is.'



Ook een aantal partijen in de gemeenteraad vinden dat er snel duidelijkheid moet komen over het pand aan de Benedendorpsstraat. 'Het is niet onlogisch dat verontruste burgers zich melden', aldus Jurge Menting van het CDA. 'De wethouder moet openheid van zaken geven.'

Lijst Groot Montferland en de PvdA hebben vragen gesteld over welke maatregelen de gemeente kan nemen tegen de overlast en of zij zich herkent in de situatie die door buurtbewoners wordt geschetst. Burgemeester Peter de Baat heeft dinsdagavond toegezegd in gesprek te gaan met de eigenaar van het pand en wil kijken welke maatregelen genomen kunnen worden. 'Ik vind het een 'wicked problem', het is een hardnekkig probleem op kleine schaal', aldus De Baat.