IJsbaan Simonsplein in Doetinchem bijna klaar voor gebruik

DOETINCHEM - De ijsbaan op het Simonsplein in Doetinchem is donderdag met hulp van vrijwilligers van Mooi Koor Man klaargemaakt voor gebruik. De ijsbaan, die vanaf vrijdagmorgen open is, zorgt ervoor dat het centrum van Doetinchem de komende weken aantrekkelijker wordt voor consumenten.

'De ijsbaan is in de winterse maanden niet meer weg te denken', stelt centrummanager Jos Tiemessen. 'Het is dit jaar de veertiende keer dat de ijsbaan gedurende 32 dagen een winterse sfeer aan de binnenstad geeft.' Over het ijs zijn geen zorgen. 'Het is op dit moment bezig om te bevriezen', vertelt ijsmeester Nico Bieleveldt. 'Het ijs komt er nu al op, dus vanavond is het helemaal klaar. Morgenvroeg om half negen gaat de baan open en dan kunnen we gegarandeerd schaatsen.'

Vrijwilligers zorgen ervoor dat mensen de baan op kunnen met goed schoeisel. 'We zijn nu bezig met het inrichten van ons kantoor met honderdvijftig paar schaatsen die de mensen kunnen huren', aldus een vrijwilliger. 'Mensen kunnen ook hun eigen schaatsen meenemen, alleen mogen ze niet met Noren het ijs op.'



Eén ding is zeker, het gaat niet saai worden in- en rondom de ijsbaan. 'De eerste veertien dagen zijn er alleen al tweeduizend kinderen die via school komen schaatsen', laat Tiemessen weten. 'We hebben ook nog een aantal dagen curling, maar ook in samenwerking met de KNSB worden er activiteiten op het ijs georganiseerd.' De vrijwilligers zijn erg belangrijk tijdens de drukke dagen. 'We moeten om de tweeëneenhalf uur drie nieuwe mensen omwisselen, dus zolang dat gebeurt blijven we doorgaan.'